16 июня 2023
15 июня 2023

В ХМАО задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у бойца ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вымогатели требовали 60 тысяч рублей с бойца ЧВК «Вагнер» Фото:

Полиция Мегиона (ХМАО) задержала троих злоумышленников, которые вымогали деньги у участника специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«У вымогателей с потерпевшим, который в составе ЧВК „Вагнер“ был участником СВО, произошел конфликт на бытовой почве. За то, чтобы конфликт был решен, злоумышленники требовали с потерпевшего 60 тысяч рублей. Он обратился в полицию, злоумышленников задержали», — сообщил источник URA.RU.

Источник уточнил, что информация об организованной преступной группировке, которая якобы поставила вымогательства с участников СВО на поток, не соответствует действительности. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили URA.RU, что уголовное дело возбуждено по статье 163 УК РФ — «Вымогательство». Фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.

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Полиция Мегиона (ХМАО) задержала троих злоумышленников, которые вымогали деньги у участника специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «У вымогателей с потерпевшим, который в составе ЧВК „Вагнер“ был участником СВО, произошел конфликт на бытовой почве. За то, чтобы конфликт был решен, злоумышленники требовали с потерпевшего 60 тысяч рублей. Он обратился в полицию, злоумышленников задержали», — сообщил источник URA.RU. Источник уточнил, что информация об организованной преступной группировке, которая якобы поставила вымогательства с участников СВО на поток, не соответствует действительности. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили URA.RU, что уголовное дело возбуждено по статье 163 УК РФ — «Вымогательство». Фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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