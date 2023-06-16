В ХМАО задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у бойца ЧВК «Вагнер»

17 июня 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Вымогатели требовали 60 тысяч рублей с бойца ЧВК «Вагнер» Фото: Анна Майорова © URA.RU Полиция Мегиона (ХМАО) задержала троих злоумышленников, которые вымогали деньги у участника специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «У вымогателей с потерпевшим, который в составе ЧВК „Вагнер“ был участником СВО, произошел конфликт на бытовой почве. За то, чтобы конфликт был решен, злоумышленники требовали с потерпевшего 60 тысяч рублей. Он обратился в полицию, злоумышленников задержали», — сообщил источник URA.RU. Источник уточнил, что информация об организованной преступной группировке, которая якобы поставила вымогательства с участников СВО на поток, не соответствует действительности. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили URA.RU, что уголовное дело возбуждено по статье 163 УК РФ — «Вымогательство». Фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.

Полиция Мегиона (ХМАО) задержала троих злоумышленников, которые вымогали деньги у участника специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «У вымогателей с потерпевшим, который в составе ЧВК „Вагнер“ был участником СВО, произошел конфликт на бытовой почве. За то, чтобы конфликт был решен, злоумышленники требовали с потерпевшего 60 тысяч рублей. Он обратился в полицию, злоумышленников задержали», — сообщил источник URA.RU. Источник уточнил, что информация об организованной преступной группировке, которая якобы поставила вымогательства с участников СВО на поток, не соответствует действительности. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили URA.RU, что уголовное дело возбуждено по статье 163 УК РФ — «Вымогательство». Фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.