16 июня 2023

В Магнитогорске жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС на пожаре в Правительстве Челябинской области. Челябинск, огонь, пожарная автолестница
Хозяина горящей квартиры эвакуировали с помощью автолестницы (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Зеленый лог, в результате чего пришлось эвакуировать жильцов, в том числе пятерых детей. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Горела квартира на восьмом этаже на площади 20 квадратных метров. По автолестнице был спасен мужчина — хозяин квартиры, он передан медикам. С помощью спасательных комплектов выведены шесть человек, в том числе двое детей», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что самостоятельно эвакуировались 15 жильцов, трое из них — дети. Причины пожара устанавливаются.

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В Магнитогорске (Челябинская область) произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Зеленый лог, в результате чего пришлось эвакуировать жильцов, в том числе пятерых детей. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Горела квартира на восьмом этаже на площади 20 квадратных метров. По автолестнице был спасен мужчина — хозяин квартиры, он передан медикам. С помощью спасательных комплектов выведены шесть человек, в том числе двое детей», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что самостоятельно эвакуировались 15 жильцов, трое из них — дети. Причины пожара устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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