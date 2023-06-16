Хозяина горящей квартиры эвакуировали с помощью автолестницы (фото из архива)
В Магнитогорске (Челябинская область) произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Зеленый лог, в результате чего пришлось эвакуировать жильцов, в том числе пятерых детей. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Горела квартира на восьмом этаже на площади 20 квадратных метров. По автолестнице был спасен мужчина — хозяин квартиры, он передан медикам. С помощью спасательных комплектов выведены шесть человек, в том числе двое детей», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что самостоятельно эвакуировались 15 жильцов, трое из них — дети. Причины пожара устанавливаются.
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