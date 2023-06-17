Путин заявил, что мировой продовольственный кризис не вызван СВО

По словам Путина, причина кризиса кроется в необоснованной эмиссии со стороны Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Продовольственный кризис, в частности с зерном, который сейчас наблюдается в мире не является следствием начала Россией спецоперации. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе обсуждения со своими коллегами из ЮАР их инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, кризис возник из-за необоснованной эмиссии со стороны Запада.