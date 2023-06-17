Путин заявил, что мировой продовольственный кризис не вызван СВО

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
По словам Путина, причина кризиса кроется в необоснованной эмиссии со стороны Запада Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Продовольственный кризис, в частности с зерном, который сейчас наблюдается в мире не является следствием начала Россией спецоперации. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе обсуждения со своими коллегами из ЮАР их инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, кризис возник из-за необоснованной эмиссии со стороны Запада.

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Продовольственный кризис, в частности с зерном, который сейчас наблюдается в мире не является следствием начала Россией спецоперации. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе обсуждения со своими коллегами из ЮАР их инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, кризис возник из-за необоснованной эмиссии со стороны Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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