Как перевести пенсию на банковскую карту

17 июня 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Перевести пенсию на карту можно через банк или портал «Госуслуги» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России пенсию можно получать на дом или в кассе почтового отделения по месту жительства. Однако куда удобнее хранить деньги на банковской карте. URA.RU приводит информацию о том, как перевести пенсионные выплаты на карту. Такая возможность есть у любого желающего. Для этого нужно лишь убедиться, что в населенном пункте, где проживает пенсионер, есть отделение банка. Какие документы нужны пенсионеру паспорт гражданина РФ,

пенсионное удостоверение,

страховой номер индивидуального страхового счета (СНИЛС),

документ о регистрации в населенном пункте, где проживает пенсионер. Как перевести пенсию на карту через банк После сбора необходимых документов пенсионеру нужно: обратиться в отделение выбранного банка и составить договор на выпуск карты;

посетить Социальный фонд России и написать заявление на перевод выплат на банковскую карту. Как перевести пенсию на карту через «Госуслуги» зарегистрировать на портале учетную запись и дождаться ее подтверждения;

кликнуть на вкладку «Услуги», после чего выбрать пункт «Пенсия, пособия, льготы»;

найти раздел «Пенсионное обеспечение» и выбрать пункт «Страховые пенсии»;

из списка выбрать «Доставка пенсии» и «Получить услугу»;

выбрать способ обращения с заявлением: «Через представителя по доверенности» или «Лично»;

в заявлении указать ФИО, адрес проживания, номер телефона и место рождения;

выбрать способ получения средств и кликнуть «Подать заявление».

В России пенсию можно получать на дом или в кассе почтового отделения по месту жительства. Однако куда удобнее хранить деньги на банковской карте. URA.RU приводит информацию о том, как перевести пенсионные выплаты на карту. Такая возможность есть у любого желающего. Для этого нужно лишь убедиться, что в населенном пункте, где проживает пенсионер, есть отделение банка. После сбора необходимых документов пенсионеру нужно: