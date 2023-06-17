Как перевести пенсию на банковскую карту

Перевести пенсию на карту можно через банк или портал «Госуслуги»
В России пенсию можно получать на дом или в кассе почтового отделения по месту жительства. Однако куда удобнее хранить деньги на банковской карте. URA.RU приводит информацию о том, как перевести пенсионные выплаты на карту.
Такая возможность есть у любого желающего. Для этого нужно лишь убедиться, что в населенном пункте, где проживает пенсионер, есть отделение банка.
Какие документы нужны пенсионеру
- паспорт гражданина РФ,
- пенсионное удостоверение,
- страховой номер индивидуального страхового счета (СНИЛС),
- документ о регистрации в населенном пункте, где проживает пенсионер.
Как перевести пенсию на карту через банк
После сбора необходимых документов пенсионеру нужно:
- обратиться в отделение выбранного банка и составить договор на выпуск карты;
- посетить Социальный фонд России и написать заявление на перевод выплат на банковскую карту.
Как перевести пенсию на карту через «Госуслуги»
- зарегистрировать на портале учетную запись и дождаться ее подтверждения;
- кликнуть на вкладку «Услуги», после чего выбрать пункт «Пенсия, пособия, льготы»;
- найти раздел «Пенсионное обеспечение» и выбрать пункт «Страховые пенсии»;
- из списка выбрать «Доставка пенсии» и «Получить услугу»;
- выбрать способ обращения с заявлением: «Через представителя по доверенности» или «Лично»;
- в заявлении указать ФИО, адрес проживания, номер телефона и место рождения;
- выбрать способ получения средств и кликнуть «Подать заявление».
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