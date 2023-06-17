Как перевести пенсию на банковскую карту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, мелочь, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, пенсия, займы, продажа, деньги, кредитование, рубли, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Перевести пенсию на карту можно через банк или портал «Госуслуги» Фото:

В России пенсию можно получать на дом или в кассе почтового отделения по месту жительства. Однако куда удобнее хранить деньги на банковской карте. URA.RU приводит информацию о том, как перевести пенсионные выплаты на карту.

Такая возможность есть у любого желающего. Для этого нужно лишь убедиться, что в населенном пункте, где проживает пенсионер, есть отделение банка.

Какие документы нужны пенсионеру

  • паспорт гражданина РФ,
  • пенсионное удостоверение,
  • страховой номер индивидуального страхового счета (СНИЛС),
  • документ о регистрации в населенном пункте, где проживает пенсионер.

Как перевести пенсию на карту через банк

После сбора необходимых документов пенсионеру нужно:

  • обратиться в отделение выбранного банка и составить договор на выпуск карты;
  • посетить Социальный фонд России и написать заявление на перевод выплат на банковскую карту.

Как перевести пенсию на карту через «Госуслуги»

  • зарегистрировать на портале учетную запись и дождаться ее подтверждения;
  • кликнуть на вкладку «Услуги», после чего выбрать пункт «Пенсия, пособия, льготы»;
  • найти раздел «Пенсионное обеспечение» и выбрать пункт «Страховые пенсии»;
  • из списка выбрать «Доставка пенсии» и «Получить услугу»;
  • выбрать способ обращения с заявлением: «Через представителя по доверенности» или «Лично»;
  • в заявлении указать ФИО, адрес проживания, номер телефона и место рождения;
  • выбрать способ получения средств и кликнуть «Подать заявление».

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России пенсию можно получать на дом или в кассе почтового отделения по месту жительства. Однако куда удобнее хранить деньги на банковской карте. URA.RU приводит информацию о том, как перевести пенсионные выплаты на карту. Такая возможность есть у любого желающего. Для этого нужно лишь убедиться, что в населенном пункте, где проживает пенсионер, есть отделение банка. После сбора необходимых документов пенсионеру нужно:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...