Путин: Украина отказалась от переговоров с Россией

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Президент на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин высказался о мирном урегулировании конфликта с Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина официально отказалась вести с Россией переговоры, поэтому претензии к российской стороне о ее нежелании урегулировать кризис не обоснованы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с коллегами из ЮАР, презентующими свой мирный план по украинскому кризису.

«Не мы, а руководство Украины объявило о том, что они не будут вести никаких переговоров. Действующий президент [Владимир Зеленский] подписал декрет о том, что не будет никаких переговоров. Чего же от нас хотят?» — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».

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Украина официально отказалась вести с Россией переговоры, поэтому претензии к российской стороне о ее нежелании урегулировать кризис не обоснованы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с коллегами из ЮАР, презентующими свой мирный план по украинскому кризису. «Не мы, а руководство Украины объявило о том, что они не будут вести никаких переговоров. Действующий президент [Владимир Зеленский] подписал декрет о том, что не будет никаких переговоров. Чего же от нас хотят?» — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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