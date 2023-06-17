Путин: Украина отказалась от переговоров с Россией

Владимир Путин высказался о мирном урегулировании конфликта с Украиной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина официально отказалась вести с Россией переговоры, поэтому претензии к российской стороне о ее нежелании урегулировать кризис не обоснованы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с коллегами из ЮАР, презентующими свой мирный план по украинскому кризису.
«Не мы, а руководство Украины объявило о том, что они не будут вести никаких переговоров. Действующий президент [Владимир Зеленский] подписал декрет о том, что не будет никаких переговоров. Чего же от нас хотят?» — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».
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