Песков объявил о выполнении одной из основных задач спецоперации

Дмитрий Песков считает, что демилитаризация Украины прошла успешно
Задача специальной военной операции по демилитаризации Украины фактически выполнена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Фактически задача по демилитаризации Украины выполнена», — сказал Песков, его слова цитирует ТАСС. Пресс-секретарь пояснил свою мысль тем, что Киев все меньше использует свои вооружения.
Россия с февраля прошлого года проводит на Украине спецоперацию. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!