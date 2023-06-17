17 июня 2023

Песков объявил о выполнении одной из основных задач спецоперации

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков считает, что демилитаризация Украины прошла успешно Фото:

Задача специальной военной операции по демилитаризации Украины фактически выполнена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Фактически задача по демилитаризации Украины выполнена», — сказал Песков, его слова цитирует ТАСС. Пресс-секретарь пояснил свою мысль тем, что Киев все меньше использует свои вооружения.

Россия с февраля прошлого года проводит на Украине спецоперацию. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии.

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Задача специальной военной операции по демилитаризации Украины фактически выполнена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Фактически задача по демилитаризации Украины выполнена», — сказал Песков, его слова цитирует ТАСС. Пресс-секретарь пояснил свою мысль тем, что Киев все меньше использует свои вооружения. Россия с февраля прошлого года проводит на Украине спецоперацию. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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