WSJ: Украина столкнулась с превосходством России в воздухе

18 июня 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

Россия усилила свои ударные вертолеты, пишет WSJ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия воспользовалась своей превосходящей авиацией и ограниченной системой противовоздушной обороны Киева, чтобы уничтожить часть западных вооружений на Украине. Такие итоги подвели командиры после двухнедельного контрнаступления ВСУ, сообщает американская пресса. «Россия воспользовалась своей превосходящей авиацией и ограниченной системой противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам», — пишет The Wall Street Journal. Издание уточнило, что Россия усилила свои ударные вертолеты. Этот шаг еще больше укрепит потенциал российской авиации в спецоперации, заявило WSJ. Ранее профессор Майкл Кларк заявлял, что ВСУ столкнулось с нехваткой современной авиации и доминированием российской артиллерии в ходе контрнаступления, передает телеканал 360. Он отметил, что Киеву до сих пор не поставили западные истребители F-16, которые могли бы оказывать поддержку.

Россия воспользовалась своей превосходящей авиацией и ограниченной системой противовоздушной обороны Киева, чтобы уничтожить часть западных вооружений на Украине. Такие итоги подвели командиры после двухнедельного контрнаступления ВСУ, сообщает американская пресса. «Россия воспользовалась своей превосходящей авиацией и ограниченной системой противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам», — пишет The Wall Street Journal. Издание уточнило, что Россия усилила свои ударные вертолеты. Этот шаг еще больше укрепит потенциал российской авиации в спецоперации, заявило WSJ. Ранее профессор Майкл Кларк заявлял, что ВСУ столкнулось с нехваткой современной авиации и доминированием российской артиллерии в ходе контрнаступления, передает телеканал 360. Он отметил, что Киеву до сих пор не поставили западные истребители F-16, которые могли бы оказывать поддержку.