17 июня 2023

WSJ: Украина столкнулась с превосходством России в воздухе

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Вооруженные силы РФ. stock, вертолет, вкс, stock
Россия усилила свои ударные вертолеты, пишет WSJ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия воспользовалась своей превосходящей авиацией и ограниченной системой противовоздушной обороны Киева, чтобы уничтожить часть западных вооружений на Украине. Такие итоги подвели командиры после двухнедельного контрнаступления ВСУ, сообщает американская пресса.

«Россия воспользовалась своей превосходящей авиацией и ограниченной системой противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам», — пишет The Wall Street Journal. Издание уточнило, что Россия усилила свои ударные вертолеты. Этот шаг еще больше укрепит потенциал российской авиации в спецоперации, заявило WSJ.

Ранее профессор Майкл Кларк заявлял, что ВСУ столкнулось с нехваткой современной авиации и доминированием российской артиллерии в ходе контрнаступления, передает телеканал 360. Он отметил, что Киеву до сих пор не поставили западные истребители F-16, которые могли бы оказывать поддержку.

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Россия воспользовалась своей превосходящей авиацией и ограниченной системой противовоздушной обороны Киева, чтобы уничтожить часть западных вооружений на Украине. Такие итоги подвели командиры после двухнедельного контрнаступления ВСУ, сообщает американская пресса. «Россия воспользовалась своей превосходящей авиацией и ограниченной системой противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам», — пишет The Wall Street Journal. Издание уточнило, что Россия усилила свои ударные вертолеты. Этот шаг еще больше укрепит потенциал российской авиации в спецоперации, заявило WSJ. Ранее профессор Майкл Кларк заявлял, что ВСУ столкнулось с нехваткой современной авиации и доминированием российской артиллерии в ходе контрнаступления, передает телеканал 360. Он отметил, что Киеву до сих пор не поставили западные истребители F-16, которые могли бы оказывать поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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