The Telegraph: Россия нашла возможность подорвать существование НАТО

18 июня 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Кемп перечислил основные преимущества российской армии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа России над Украиной поставит под сомнение существование НАТО. Об этом заявил британский обозреватель Ричард Кемп. Он считает, что лидеры западных стран должны усомниться в важности альянса, который не может противостоять России. «Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?» — написал обозреватель на страницах издания The Telegraph. Также обозреватель отметил, что существует достаточно высокая вероятность, что Франция и Германия возобновят попытки подтолкнуть Киев к заключению мирного договора еще до гонца текущего года. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса нарастят военную помощь Украине, передает телеканал 360. По его словам, альянс подтвердит готовность поддерживать Украину «сколько потребуется». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал причину, по которой США и Европа держатся за Украину. Он предположил, что проигрыш Киева станет началом конца «золотого века» коллективного Запада, пишет «Царьград».

Победа России над Украиной поставит под сомнение существование НАТО. Об этом заявил британский обозреватель Ричард Кемп. Он считает, что лидеры западных стран должны усомниться в важности альянса, который не может противостоять России. «Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?» — написал обозреватель на страницах издания The Telegraph. Также обозреватель отметил, что существует достаточно высокая вероятность, что Франция и Германия возобновят попытки подтолкнуть Киев к заключению мирного договора еще до гонца текущего года. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса нарастят военную помощь Украине, передает телеканал 360. По его словам, альянс подтвердит готовность поддерживать Украину «сколько потребуется». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал причину, по которой США и Европа держатся за Украину. Он предположил, что проигрыш Киева станет началом конца «золотого века» коллективного Запада, пишет «Царьград».