Украинским бойцам приходилось ждать иностранных военных для начала обстрелов. Об этом сообщил украинский военный Давид, который попал в мае в плен. По его словам, солдатами ВСУ командуют американские и польские военные.
«Я как-то был на полигоне, и иностранцы там были. Нам приходилось … ждать, пока они будут стрелять, а потом — наша очередь. При том, что они позже приехали. Мы первые были», — сообщил Давид в беседе с РИА Новости. Он назвал иностранных солдат наглыми.
Давид отметил, что украинских бойцов обучают различать шевроны и знаки различия, которые приняты у военных в странах НАТО. Он подчеркнул постоянное взаимодействие с иностранными кураторами. «Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они — из Польши и из Америки, на мой взгляд, были», — заявил пленный.
Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что иностранные солдаты прибыли в Харьков. Большинство подразделений состоят из англоязычных и польскоговорящих наемников, передает «Федеральное агентство новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские солдаты часто слышат иностранную речь. Иностранные кураторы, которые выступают на стороне Украины, могут затянуть ситуацию, передает «Царьград».
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