Украинский пленный раскрыл, как американцы и поляки командуют солдатами ВСУ

Украинский пленный: солдат ВСУ обучают различать натовские шевроны

18 июня 2023 в 07:56 Размер текста - 17 +

Украинских военных обучают различать натовские шевроны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским бойцам приходилось ждать иностранных военных для начала обстрелов. Об этом сообщил украинский военный Давид, который попал в мае в плен. По его словам, солдатами ВСУ командуют американские и польские военные. «Я как-то был на полигоне, и иностранцы там были. Нам приходилось … ждать, пока они будут стрелять, а потом — наша очередь. При том, что они позже приехали. Мы первые были», — сообщил Давид в беседе с РИА Новости. Он назвал иностранных солдат наглыми. Давид отметил, что украинских бойцов обучают различать шевроны и знаки различия, которые приняты у военных в странах НАТО. Он подчеркнул постоянное взаимодействие с иностранными кураторами. «Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они — из Польши и из Америки, на мой взгляд, были», — заявил пленный. Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что иностранные солдаты прибыли в Харьков. Большинство подразделений состоят из англоязычных и польскоговорящих наемников, передает «Федеральное агентство новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские солдаты часто слышат иностранную речь. Иностранные кураторы, которые выступают на стороне Украины, могут затянуть ситуацию, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинским бойцам приходилось ждать иностранных военных для начала обстрелов. Об этом сообщил украинский военный Давид, который попал в мае в плен. По его словам, солдатами ВСУ командуют американские и польские военные. «Я как-то был на полигоне, и иностранцы там были. Нам приходилось … ждать, пока они будут стрелять, а потом — наша очередь. При том, что они позже приехали. Мы первые были», — сообщил Давид в беседе с РИА Новости. Он назвал иностранных солдат наглыми. Давид отметил, что украинских бойцов обучают различать шевроны и знаки различия, которые приняты у военных в странах НАТО. Он подчеркнул постоянное взаимодействие с иностранными кураторами. «Я встречался на фронте с иностранными солдатами. Они — из Польши и из Америки, на мой взгляд, были», — заявил пленный. Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что иностранные солдаты прибыли в Харьков. Большинство подразделений состоят из англоязычных и польскоговорящих наемников, передает «Федеральное агентство новостей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские солдаты часто слышат иностранную речь. Иностранные кураторы, которые выступают на стороне Украины, могут затянуть ситуацию, передает «Царьград».