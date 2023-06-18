Гладков: дроны ВСУ сбросили три взрывных устройства в Белгородской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон, stock
Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области были сброшены три взрывных устройства с украинского дрона Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В селе Новопетровка Валуйского городского округа в Белгородской области сброшены три взрывных устройства с украинского дрона. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет, повреждены легковой автомобиль с прицепом и трактор.

Фото:
Фото:
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Новопетровка Валуйского городского округа в Белгородской области сброшены три взрывных устройства с украинского дрона. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавших нет, повреждены легковой автомобиль с прицепом и трактор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...