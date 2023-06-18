Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области были сброшены три взрывных устройства с украинского дрона
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В селе Новопетровка Валуйского городского округа в Белгородской области сброшены три взрывных устройства с украинского дрона. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства», — заявил Гладков
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