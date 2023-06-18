Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области были сброшены три взрывных устройства с украинского дрона Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU

новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область

В селе Новопетровка Валуйского городского округа в Белгородской области сброшены три взрывных устройства с украинского дрона. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства», — заявил Гладков в своем telegram-канале . Он отметил, что пострадавших нет, повреждены легковой автомобиль с прицепом и трактор.

Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова

Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова