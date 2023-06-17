В Екатеринбурге кондуктор избил пассажирку из-за места в автобусе

18 июня 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Кондуктор избил женщину из-за того, что она села на сиденье рядом с ним Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге кондуктор автобуса №80 набросился на пассажирку и избил ее из-за того, что женщина заняла пустое сиденье в передней части салона. Инцидент произошел 16 июня, рассказала дочь пострадавшей женщины. «Моя мама, возвращаясь с работы домой, села в автобус №80, салон был переполнен, но впереди было свободно одно пассажирское место, которое расположено рядом с кондуктором. Это не понравилось кондуктору, он схватил мою маму и стал избивать ее, швыряя вещи», — передает слова дочери пострадавшей Е1.RU. Также мужчина кричал женщине, что он хозяин в автобусе. После нападения женщина обратилась в полицию. В ведомстве заявили, что организовали проверку по этому инциденту. Перевозчиком является ООО «Авто-Ном». Журналист URA.RU попытался получить комментарий у представителей компании, но на звонок никто не ответил. Ранее в Екатеринбурге кондуктор избил пожилую пассажирку из-за того, что она попросила убрать валидатор от ее лица. Силовики организовали проверку из-за этого происшествия.

В Екатеринбурге кондуктор автобуса №80 набросился на пассажирку и избил ее из-за того, что женщина заняла пустое сиденье в передней части салона. Инцидент произошел 16 июня, рассказала дочь пострадавшей женщины. «Моя мама, возвращаясь с работы домой, села в автобус №80, салон был переполнен, но впереди было свободно одно пассажирское место, которое расположено рядом с кондуктором. Это не понравилось кондуктору, он схватил мою маму и стал избивать ее, швыряя вещи», — передает слова дочери пострадавшей Е1.RU. Также мужчина кричал женщине, что он хозяин в автобусе. После нападения женщина обратилась в полицию. В ведомстве заявили, что организовали проверку по этому инциденту. Перевозчиком является ООО «Авто-Ном». Журналист URA.RU попытался получить комментарий у представителей компании, но на звонок никто не ответил. Ранее в Екатеринбурге кондуктор избил пожилую пассажирку из-за того, что она попросила убрать валидатор от ее лица. Силовики организовали проверку из-за этого происшествия.