17 июня 2023
16 июня 2023

В Екатеринбурге кондуктор избил пассажирку из-за места в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, поручень, салон автобуса, городской транспорт
Кондуктор избил женщину из-за того, что она села на сиденье рядом с ним Фото:

В Екатеринбурге кондуктор автобуса №80 набросился на пассажирку и избил ее из-за того, что женщина заняла пустое сиденье в передней части салона. Инцидент произошел 16 июня, рассказала дочь пострадавшей женщины.

«Моя мама, возвращаясь с работы домой, села в автобус №80, салон был переполнен, но впереди было свободно одно пассажирское место, которое расположено рядом с кондуктором. Это не понравилось кондуктору, он схватил мою маму и стал избивать ее, швыряя вещи», — передает слова дочери пострадавшей Е1.RU. Также мужчина кричал женщине, что он хозяин в автобусе.

После нападения женщина обратилась в полицию. В ведомстве заявили, что организовали проверку по этому инциденту. Перевозчиком является ООО «Авто-Ном». Журналист URA.RU попытался получить комментарий у представителей компании, но на звонок никто не ответил.

Ранее в Екатеринбурге кондуктор избил пожилую пассажирку из-за того, что она попросила убрать валидатор от ее лица. Силовики организовали проверку из-за этого происшествия.

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В Екатеринбурге кондуктор автобуса №80 набросился на пассажирку и избил ее из-за того, что женщина заняла пустое сиденье в передней части салона. Инцидент произошел 16 июня, рассказала дочь пострадавшей женщины. «Моя мама, возвращаясь с работы домой, села в автобус №80, салон был переполнен, но впереди было свободно одно пассажирское место, которое расположено рядом с кондуктором. Это не понравилось кондуктору, он схватил мою маму и стал избивать ее, швыряя вещи», — передает слова дочери пострадавшей Е1.RU. Также мужчина кричал женщине, что он хозяин в автобусе. После нападения женщина обратилась в полицию. В ведомстве заявили, что организовали проверку по этому инциденту. Перевозчиком является ООО «Авто-Ном». Журналист URA.RU попытался получить комментарий у представителей компании, но на звонок никто не ответил. Ранее в Екатеринбурге кондуктор избил пожилую пассажирку из-за того, что она попросила убрать валидатор от ее лица. Силовики организовали проверку из-за этого происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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