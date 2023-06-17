На Тюменскую область надвигаются ливни, град и грозы

В Тюменской области 19 июня ожидаются град и грозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области 19 и 20 июня ожидаются сильный ливень, град и грозы. Об этом заявили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

«Местами 19 и 20 июня в Тюменской области ожидаются очень сильные дожди, ветер до 25 метров в секунду и более. Также 19 июня в регионе прогнозируются грозы и крупный град», — передает прогноз департамента информцентр правительства Тюменской области в Telegram.

Ранее синоптики обещали тюменцам резкое похолодание. Так, по их данным, 18 июня в регионе похолодает до 6 градусов.