17 июня 2023
16 июня 2023

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

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В Свердловской области 19 июня ожидается сильный ветер Фото:

В Свердловской области 19 июня ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными и предельно внимательными.

«Синоптики прогнозируют непогоду на Среднем Урале! 19 июня местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/c, просим быть внимательными в этот неблагоприятный период», — пишет пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в Telegram.

Ранее синоптик Алексей Пулин пообещал, что 18 июня в Екатеринбурге пройдут дожди. Днем, по словам синоптика, ожидается 14—16 градусов тепла.

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В Свердловской области 19 июня ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными и предельно внимательными. «Синоптики прогнозируют непогоду на Среднем Урале! 19 июня местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/c, просим быть внимательными в этот неблагоприятный период», — пишет пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в Telegram. Ранее синоптик Алексей Пулин пообещал, что 18 июня в Екатеринбурге пройдут дожди. Днем, по словам синоптика, ожидается 14—16 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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