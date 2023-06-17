В Свердловской области объявили штормовое предупреждение

В Свердловской области 19 июня ожидается сильный ветер
В Свердловской области 19 июня ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными и предельно внимательными.
«Синоптики прогнозируют непогоду на Среднем Урале! 19 июня местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/c, просим быть внимательными в этот неблагоприятный период», — пишет пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в Telegram.
Ранее синоптик Алексей Пулин пообещал, что 18 июня в Екатеринбурге пройдут дожди. Днем, по словам синоптика, ожидается 14—16 градусов тепла.
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