Shot: силовики установили личность захватчика банка в Астане

18 июня 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Банк в Астане захватил 30-летний Алихан Мурадов, пишет Shot Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Астане установили личность человека, захватившего заложников в банке «Каспий Банк». Им оказался 30-летний Алихан Мурадов. Об этом сообщает Shot. «Силовикам удалось выяснить личность мужчины. Это 30-летний Алихан Мурадов», — передают авторы канала. Отмечается, что здание банка оцеплено полицией, также эвакуированы жители ближайших домов. На месте работает спецназ. Также, по информации пресс-службы банка, в момент захвата клиентов внутри не было — только сотрудники. Ранее сообщалось, что мужчина требовал перевести в течение трех часов деньги малоимущим. Если его требования не будут выполнены, он грозится убить сотрудников банка. Мурадов удерживает семерых девушек, а также охранника.

В Астане установили личность человека, захватившего заложников в банке «Каспий Банк». Им оказался 30-летний Алихан Мурадов. Об этом сообщает Shot. «Силовикам удалось выяснить личность мужчины. Это 30-летний Алихан Мурадов», — передают авторы канала. Отмечается, что здание банка оцеплено полицией, также эвакуированы жители ближайших домов. На месте работает спецназ. Также, по информации пресс-службы банка, в момент захвата клиентов внутри не было — только сотрудники. Ранее сообщалось, что мужчина требовал перевести в течение трех часов деньги малоимущим. Если его требования не будут выполнены, он грозится убить сотрудников банка. Мурадов удерживает семерых девушек, а также охранника.