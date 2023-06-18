Shot: силовики установили личность захватчика банка в Астане

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Банк в Астане захватил 30-летний Алихан Мурадов, пишет Shot Фото:

В Астане установили личность человека, захватившего заложников в банке «Каспий Банк». Им оказался 30-летний Алихан Мурадов. Об этом сообщает Shot.

«Силовикам удалось выяснить личность мужчины. Это 30-летний Алихан Мурадов», — передают авторы канала. Отмечается, что здание банка оцеплено полицией, также эвакуированы жители ближайших домов. На месте работает спецназ. Также, по информации пресс-службы банка, в момент захвата клиентов внутри не было — только сотрудники.

Ранее сообщалось, что мужчина требовал перевести в течение трех часов деньги малоимущим. Если его требования не будут выполнены, он грозится убить сотрудников банка. Мурадов удерживает семерых девушек, а также охранника.

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В Астане установили личность человека, захватившего заложников в банке «Каспий Банк». Им оказался 30-летний Алихан Мурадов. Об этом сообщает Shot. «Силовикам удалось выяснить личность мужчины. Это 30-летний Алихан Мурадов», — передают авторы канала. Отмечается, что здание банка оцеплено полицией, также эвакуированы жители ближайших домов. На месте работает спецназ. Также, по информации пресс-службы банка, в момент захвата клиентов внутри не было — только сотрудники. Ранее сообщалось, что мужчина требовал перевести в течение трех часов деньги малоимущим. Если его требования не будут выполнены, он грозится убить сотрудников банка. Мурадов удерживает семерых девушек, а также охранника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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