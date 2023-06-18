В Астане мужчина захватил заложников в банке. Видео

18 июня 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, мужчина вооружен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Астане мужчина удерживает заложников в отделении «Каспий Банка». Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана. По предварительной информации, злоумышленник вооружен. «В здании „Каспий Банка“ на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен. На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры», — говорится в telegram-канале ведомства. Как сообщает Mash, он требует в течение трех часов перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Если требования не будут выполнены, мужчина угрожает убить семь девушек и одного охранника. К зданию банка в Астане, где удерживают заложников, прибыл спецназ.

В Астане мужчина удерживает заложников в отделении «Каспий Банка». Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана. По предварительной информации, злоумышленник вооружен. «В здании „Каспий Банка“ на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен. На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры», — говорится в telegram-канале ведомства. Как сообщает Mash, он требует в течение трех часов перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Если требования не будут выполнены, мужчина угрожает убить семь девушек и одного охранника. К зданию банка в Астане, где удерживают заложников, прибыл спецназ.