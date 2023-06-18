В Астане мужчина удерживает заложников в отделении «Каспий Банка». Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана. По предварительной информации, злоумышленник вооружен.
«В здании „Каспий Банка“ на улице Достык заперся мужчина вместе с посетителями учреждения. По предварительным данным, мужчина вооружен. На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры», — говорится в
Как сообщает Mash, он требует в течение трех часов перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Если требования не будут выполнены, мужчина угрожает убить семь девушек и одного охранника. К зданию банка в Астане, где удерживают заложников, прибыл спецназ.
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