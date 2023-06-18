В Киеве хотят рассчитаться по госдолгу Украины тем, что «отберут у РФ»

18 июня 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Госдолг Украины уже составляет более 124 млрд долларов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Украина рассчитывает частично закрыть свой госдолг за счет арестованных активов России и тех средств, что власти Киева смогут «отобрать у РФ». Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. «Мы сейчас не платим по нашим займам… Не забывайте, что (у России — Прим. ред. URA.RU) арестовано 350 миллиардов долларов их золотовалютных резервов и 150 миллиардов долларов их денег номенклатуры, а долгов у нас в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать», — сказал Олег Устенко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, за счет этих средств экономика Украины, после окончания конфликта, будет расти. Придут инвесторы и долги страна перекроет частью «того, что отберет у РФ», добавил Устенко. К тому же, после окончания конфликта пройдет «так называемая конференция кредиторская», где также рассмотрят вопрос с госдолгом страны. Ранее президенту США Джо Байдену не дали отправить на Украину рекордные 40 млрд долларов. Сенатор из американского штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие палатой представителей конгресса США проекта закона о выделении Киеву доппомощи на рекордную сумму в примерно 40 миллиардов долларов.

Украина рассчитывает частично закрыть свой госдолг за счет арестованных активов России и тех средств, что власти Киева смогут «отобрать у РФ». Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. «Мы сейчас не платим по нашим займам… Не забывайте, что (у России — Прим. ред. URA.RU) арестовано 350 миллиардов долларов их золотовалютных резервов и 150 миллиардов долларов их денег номенклатуры, а долгов у нас в разы, если не в десятки раз меньше. Часть их можно использовать», — сказал Олег Устенко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, за счет этих средств экономика Украины, после окончания конфликта, будет расти. Придут инвесторы и долги страна перекроет частью «того, что отберет у РФ», добавил Устенко. К тому же, после окончания конфликта пройдет «так называемая конференция кредиторская», где также рассмотрят вопрос с госдолгом страны. Ранее президенту США Джо Байдену не дали отправить на Украину рекордные 40 млрд долларов. Сенатор из американского штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие палатой представителей конгресса США проекта закона о выделении Киеву доппомощи на рекордную сумму в примерно 40 миллиардов долларов.