Байдену не дали отправить на Украину рекордные 40 млрд долларов 13 мая 2022 в 01:58 Размер текста - 17 + Сенатор Пол заблокировал законопроект о выделении Украине доппомощи на 40 млрд долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенатор из американского штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие палатой представителей конгресса США проекта закона о выделении Киеву доппомощи на рекордную сумму в примерно 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает телеканал C-Span. «Пол блокирует принятие пакета помощи Украине на сумму 39,8 миллиарда долларов, ссылаясь на влияние дефицитных расходов на экономику США и необходимость решения внутренних приоритетов», — говорится в сообщении. В своей речи сенатор заявил, что Белый дом «не может спасать Украину, обрекая американскую экономику». В числе важнейших проблем Штатов конгрессмен отметил госдолг, инфляцию и обрушение доллара. Он также призвал власти не играть в мировых жандармов в ущерб собственному бюджету. Ранее палата представителей конгресса приняла решение об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов, передает MK.RU . Подобный шаг властей вызвал резкое осуждение среди американских интернет-пользователей. Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, США пытаются ограничить экономическое развитие и политическое влияние России, поставляя ВСУ оружие. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Сенатор из американского штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие палатой представителей конгресса США проекта закона о выделении Киеву доппомощи на рекордную сумму в примерно 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает телеканал C-Span. «Пол блокирует принятие пакета помощи Украине на сумму 39,8 миллиарда долларов, ссылаясь на влияние дефицитных расходов на экономику США и необходимость решения внутренних приоритетов», — говорится в сообщении. В своей речи сенатор заявил, что Белый дом «не может спасать Украину, обрекая американскую экономику». В числе важнейших проблем Штатов конгрессмен отметил госдолг, инфляцию и обрушение доллара. Он также призвал власти не играть в мировых жандармов в ущерб собственному бюджету. Ранее палата представителей конгресса приняла решение об утверждении дополнительного пакета помощи Украине на беспрецедентную сумму в 40 миллиардов долларов, передает MK.RU. Подобный шаг властей вызвал резкое осуждение среди американских интернет-пользователей. Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации страны. Как заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, США пытаются ограничить экономическое развитие и политическое влияние России, поставляя ВСУ оружие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям