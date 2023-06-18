Мужчину последний раз видели на лесной делянке
В Пермском крае разыскивают мужчину, которой пропал после того, как вышел с лесной делянки. О его местоположении никто ничего не знает с 17 июня, передают прикамские поисковики.
«Устанавливается местоположение Филимонова Павла Николаевича, 35 лет, село Карагай, Пермский край. 17 июня 2023 года ушел с лесной делянки у деревни Носково, Очерского округа. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».
Ранее в прикамской столице разыскивали 40-летнего мужчину. Сообщалось, что он перестал выходить на связь в середине мая.
В Прикамье разыскивают пропавшего мужчину
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