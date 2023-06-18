В Пермском крае возле лесной делянки пропал мужчина. Фото

19 июня 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

Мужчину последний раз видели на лесной делянке Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае разыскивают мужчину, которой пропал после того, как вышел с лесной делянки. О его местоположении никто ничего не знает с 17 июня, передают прикамские поисковики. «Устанавливается местоположение Филимонова Павла Николаевича, 35 лет, село Карагай, Пермский край. 17 июня 2023 года ушел с лесной делянки у деревни Носково, Очерского округа. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Ранее в прикамской столице разыскивали 40-летнего мужчину. Сообщалось, что он перестал выходить на связь в середине мая. В Прикамье разыскивают пропавшего мужчину Фото: telegram-канал поискового отряда «Регион 59»

В Пермском крае разыскивают мужчину, которой пропал после того, как вышел с лесной делянки. О его местоположении никто ничего не знает с 17 июня, передают прикамские поисковики. «Устанавливается местоположение Филимонова Павла Николаевича, 35 лет, село Карагай, Пермский край. 17 июня 2023 года ушел с лесной делянки у деревни Носково, Очерского округа. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Ранее в прикамской столице разыскивали 40-летнего мужчину. Сообщалось, что он перестал выходить на связь в середине мая.