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В Пермском крае возле лесной делянки пропал мужчина. Фото

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Мужчину последний раз видели на лесной делянке Фото:

В Пермском крае разыскивают мужчину, которой пропал после того, как вышел с лесной делянки. О его местоположении никто ничего не знает с 17 июня, передают прикамские поисковики.

«Устанавливается местоположение Филимонова Павла Николаевича, 35 лет, село Карагай, Пермский край. 17 июня 2023 года ушел с лесной делянки у деревни Носково, Очерского округа. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».

Ранее в прикамской столице разыскивали 40-летнего мужчину. Сообщалось, что он перестал выходить на связь в середине мая.

В Прикамье разыскивают пропавшего мужчину
В Прикамье разыскивают пропавшего мужчину
Фото:

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В Пермском крае разыскивают мужчину, которой пропал после того, как вышел с лесной делянки. О его местоположении никто ничего не знает с 17 июня, передают прикамские поисковики. «Устанавливается местоположение Филимонова Павла Николаевича, 35 лет, село Карагай, Пермский край. 17 июня 2023 года ушел с лесной делянки у деревни Носково, Очерского округа. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Ранее в прикамской столице разыскивали 40-летнего мужчину. Сообщалось, что он перестал выходить на связь в середине мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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