После дождей в лесах Челябинской области начали появляться грибы
В лесах Челябинской области появились белые грибы. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
«У нас вчера снова был дождик, а значит, что грибочки растут, ведро все больше. Пошли белые, ягоды тоже много, но в приоритете конечно же красавцы», — пишет Юлия. Я. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее жители Челябинской области после проливных дождей начали собирать в лесах подосиновики. Как рассказала Юлия. Я. грибы она нашла вблизи озера Акакуль.
В июне в лесах уже появились белые грибы
Любители собирать грибы делятся фотографиями
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