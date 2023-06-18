После дождей в лесах Челябинской области начали появляться грибы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В лесах Челябинской области появились белые грибы. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«У нас вчера снова был дождик, а значит, что грибочки растут, ведро все больше. Пошли белые, ягоды тоже много, но в приоритете конечно же красавцы», — пишет Юлия. Я. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее жители Челябинской области после проливных дождей начали собирать в лесах подосиновики. Как рассказала Юлия. Я. грибы она нашла вблизи озера Акакуль.

В июне в лесах уже появились белые грибы Фото с группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте»