18 июня 2023
17 июня 2023
16 июня 2023

В челябинских лесах начали собирать белые грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
После дождей в лесах Челябинской области начали появляться грибы Фото:

В лесах Челябинской области появились белые грибы. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«У нас вчера снова был дождик, а значит, что грибочки растут, ведро все больше. Пошли белые, ягоды тоже много, но в приоритете конечно же красавцы», — пишет Юлия. Я. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее жители Челябинской области после проливных дождей начали собирать в лесах подосиновики. Как рассказала Юлия. Я. грибы она нашла вблизи озера Акакуль.

В июне в лесах уже появились белые грибы
В июне в лесах уже появились белые грибы

Любители собирать грибы делятся фотографиями
Любители собирать грибы делятся фотографиями

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В лесах Челябинской области появились белые грибы. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «У нас вчера снова был дождик, а значит, что грибочки растут, ведро все больше. Пошли белые, ягоды тоже много, но в приоритете конечно же красавцы», — пишет Юлия. Я. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее жители Челябинской области после проливных дождей начали собирать в лесах подосиновики. Как рассказала Юлия. Я. грибы она нашла вблизи озера Акакуль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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