Свердловский экономист Калугин раскрыл, куда лучше вкладывать деньги в 2023 году

Свердловский экономист Калугин: покупка облигаций федерального займа является лучшим вложением денег

ОФЗ является гарантированной доходностью от государства, считает экономист Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Лучшим вложением денежных средств в 2023 году является покупка облигаций федерального займа (ОФЗ). Кроме этого, вкладываться в настоящее время в золото не стоит. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал свердловский экономист Виталий Калугин.

«Вложиться в ОФЗ лучше на горизонте 1-2 года. Хоть 10-летние бумаги сейчас и торгуются в районе 10,5% годовых, если их ставка начнет снижаться, то эти бумаги могут вырасти в цене на 20%. Если же они не вырастут, вкладчику придется остаться в облигациях чуть подольше», — сказал Виталий Калугин. Средний прогноз по доходности облигаций федерального займа составляет 10% годовых, не стоит забывать про взимания НДС в конце сделки.

При сравнивании вложения денежных средств под процент в банки и в ОФЗ — в первом случае средний годовой доход составит 6-7%. Экономист считает, что более выгодно и также безопасно можно вложиться в гарантированную доходность государственных бумаг.

Также собеседник агентства предостерег от мыслей вложиться в золото. По его мнению, нынешний курс драгоценного металла (5,2 тысячи рублей за грамм) слишком высок, а ожидать его роста до мартовских показателей 2022 года в 8 тысяч рублей не стоит. «Когда курс составлял 3,2-3,4 тысячи рублей, я говорил, что можно спекулировать, но на бирже. Чувствую, в то время мало кто к этому прислушался», — сетует Калугин.

Ранее экономист призывал не вкладываться в валюту, так как уже поздно. Он уверен, что нынешний доллар не сможет вырасти по отношению к рублю до старых показателей 100-110 рублей.