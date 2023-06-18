Челябинская область заняла 43 место в рейтинге российских регионов по доходам населения

Челябинская область расположилась в середине рейтинга регионов по доходам населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область заняла 43 место среди 85 взятых в расчет регионов России в рейтинге по доходам населения по итогам 2022 года. Доля людей, живущих за чертой бедности, составляет 11,3%.

«Челябинская область находится на 43 месте в рейтинге российских регионов по доходам населения. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,55. В среднем по стране в 2022 году этот показатель равен 1,59, в 2021 году был 1,58», — сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Доля населения за чертой бедности в 2022 году в Челябинской области составила 11,3%, что меньше чем в 2021 году на 0,7%. В целом в реальном выражении располагаемые доходы россиян в 2022 году сократились на 1%. И это также меньше чем в пандемийном 2020 году, когда снижение составило 3,5%.

Возглавил рейтинг регионов России по доходам населения в 2022 году Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва. В конце списка оказались Ингушетия и Тува.

Ранее Челябинская область попала в топ-15 рейтинга социально-экономического положения регионов России, где заняла 14 место. При этом результат ухудшился в сравнении с 2021 годом на одну позицию.