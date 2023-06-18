18 июня 2023
17 июня 2023

Бастрыкин проверит обращение свердловчанина на аварийную дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе рассмотрения обращения Фото:

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение жителя Свердловской области о непринятии мер к ремонту дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести проверку по факту обращения жителя поселка Косья Нижнетуринского городского округа на поврежденную дорогу. О ходе, доводах и результатах проверки представить доклад», — рассказали в telegram-канале СК РФ.

По сообщению ведомства, из-за поврежденной дороги, которая является единственной в поселке, автомобили специальных служб на могут вовремя добраться до места происшествия. «Автомобили экстренных служб не могут своевременно прибыть по вызову из-за глубоких ям и повреждений дорожного покрытия», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Нижнетуринского городского округа. Ответ на момент публикации новости не получен.

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение жителя Свердловской области о непринятии мер к ремонту дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести проверку по факту обращения жителя поселка Косья Нижнетуринского городского округа на поврежденную дорогу. О ходе, доводах и результатах проверки представить доклад», — рассказали в telegram-канале СК РФ. По сообщению ведомства, из-за поврежденной дороги, которая является единственной в поселке, автомобили специальных служб на могут вовремя добраться до места происшествия. «Автомобили экстренных служб не могут своевременно прибыть по вызову из-за глубоких ям и повреждений дорожного покрытия», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Нижнетуринского городского округа. Ответ на момент публикации новости не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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