Бастрыкин проверит обращение свердловчанина на аварийную дорогу

Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе рассмотрения обращения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение жителя Свердловской области о непринятии мер к ремонту дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести проверку по факту обращения жителя поселка Косья Нижнетуринского городского округа на поврежденную дорогу. О ходе, доводах и результатах проверки представить доклад», — рассказали в telegram-канале СК РФ.

По сообщению ведомства, из-за поврежденной дороги, которая является единственной в поселке, автомобили специальных служб на могут вовремя добраться до места происшествия. «Автомобили экстренных служб не могут своевременно прибыть по вызову из-за глубоких ям и повреждений дорожного покрытия», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Нижнетуринского городского округа. Ответ на момент публикации новости не получен.