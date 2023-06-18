18 июня 2023
17 июня 2023

В Екатеринбурге расширят возможности НИИ вирусных инфекций

Директор НИИ «Виром» Семенов: новые корпуса НИИ расширят возможности изучения вирусов и инфекций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от ковида. Екатеринбург, прививка, лечение, шприц, медицина, вакцинация, прививочная компания
Новые корпуса НИИ расширят возможность исследования вирусов Фото:

В Екатеринбурге завершается строительство корпусов федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром», что позволит значительно расширить возможности исследования вирусов и инфекций. Об этом сообщил доктор биологических наук, директор «Вирома» Александр Семенов.

«Завершаем строительство научного лабораторного корпуса, в котором будем вести работу с животными. Его возводят на месте бывшего вивария (помещение для содержания и разведения подопытных животных — примечание URA.RU). В новых помещениях мы сможем серьезно работать даже с высшими приматами, не просто с мартышками, и исследовать любые вирусы», — рассказал в интервью «Известиям» Семенов.

По словам директора НИИ «Виром», введение в эксплуатацию помещений значительно расширит возможности института. «Нам будет доступна работа с любым биологическим материалом, с любым объектом, какой бы он ни был. Раньше институт не мог заниматься особо опасными или какими-то редкими инфекциями, а сейчас такая возможность появилась», — добавил Александр Семенов.

Ранее URA.RU сообщало об объединении трех больниц в одну в Свердловской области. Больницы Асбеста, Рефтинского и Малышева объединят в одно медучреждение.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге завершается строительство корпусов федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром», что позволит значительно расширить возможности исследования вирусов и инфекций. Об этом сообщил доктор биологических наук, директор «Вирома» Александр Семенов. «Завершаем строительство научного лабораторного корпуса, в котором будем вести работу с животными. Его возводят на месте бывшего вивария (помещение для содержания и разведения подопытных животных — примечание URA.RU). В новых помещениях мы сможем серьезно работать даже с высшими приматами, не просто с мартышками, и исследовать любые вирусы», — рассказал в интервью «Известиям» Семенов. По словам директора НИИ «Виром», введение в эксплуатацию помещений значительно расширит возможности института. «Нам будет доступна работа с любым биологическим материалом, с любым объектом, какой бы он ни был. Раньше институт не мог заниматься особо опасными или какими-то редкими инфекциями, а сейчас такая возможность появилась», — добавил Александр Семенов. Ранее URA.RU сообщало об объединении трех больниц в одну в Свердловской области. Больницы Асбеста, Рефтинского и Малышева объединят в одно медучреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...