В Екатеринбурге расширят возможности НИИ вирусных инфекций

Директор НИИ «Виром» Семенов: новые корпуса НИИ расширят возможности изучения вирусов и инфекций

Новые корпуса НИИ расширят возможность исследования вирусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге завершается строительство корпусов федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром», что позволит значительно расширить возможности исследования вирусов и инфекций. Об этом сообщил доктор биологических наук, директор «Вирома» Александр Семенов.

«Завершаем строительство научного лабораторного корпуса, в котором будем вести работу с животными. Его возводят на месте бывшего вивария (помещение для содержания и разведения подопытных животных — примечание URA.RU). В новых помещениях мы сможем серьезно работать даже с высшими приматами, не просто с мартышками, и исследовать любые вирусы», — рассказал в интервью «Известиям» Семенов.

По словам директора НИИ «Виром», введение в эксплуатацию помещений значительно расширит возможности института. «Нам будет доступна работа с любым биологическим материалом, с любым объектом, какой бы он ни был. Раньше институт не мог заниматься особо опасными или какими-то редкими инфекциями, а сейчас такая возможность появилась», — добавил Александр Семенов.

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