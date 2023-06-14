В Свердловской области три больницы объединят в одну

15 июня 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

Больницы Малышева, Рефтинского присоединят к больнице Асбеста (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Больницы поселков Малышева и Рефтинского будут присоединены к Асбестовской городской больнице. При этом лечебные учреждения останутся на месте и продолжат работать, сообщили в пресс-службе ГАУЗ СО «ГБ Асбест». «Больницы Асбеста, Рефтинского и Малышева объединят в одно медучреждение. Больницы Рефтинского и Малышева не переедут в Асбест — они останутся на месте», — рассказали в пресс-службе асбестовской больницы в Telegram. Никакие отделения больниц не будут закрыты. Изменится лишь название объединенной больницы. «К тому же для малышевцев и рефтинцев улучшится оказание медицинской помощи в части лабораторных исследований, которыми располагает на сегодняшний день асбестовская больница», — добавили в ГАУЗ СО «ГБ Асбест». Также в пресс-службе медучреждения отметили, что в советское время эти больницы уже объединяли в одну.

Больницы поселков Малышева и Рефтинского будут присоединены к Асбестовской городской больнице. При этом лечебные учреждения останутся на месте и продолжат работать, сообщили в пресс-службе ГАУЗ СО «ГБ Асбест». «Больницы Асбеста, Рефтинского и Малышева объединят в одно медучреждение. Больницы Рефтинского и Малышева не переедут в Асбест — они останутся на месте», — рассказали в пресс-службе асбестовской больницы в Telegram. Никакие отделения больниц не будут закрыты. Изменится лишь название объединенной больницы. «К тому же для малышевцев и рефтинцев улучшится оказание медицинской помощи в части лабораторных исследований, которыми располагает на сегодняшний день асбестовская больница», — добавили в ГАУЗ СО «ГБ Асбест». Также в пресс-службе медучреждения отметили, что в советское время эти больницы уже объединяли в одну.