14 июня 2023

В Свердловской области три больницы объединят в одну

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Краевая клиническая больница. Чита, больница
Больницы Малышева, Рефтинского присоединят к больнице Асбеста (архивное фото) Фото:

Больницы поселков Малышева и Рефтинского будут присоединены к Асбестовской городской больнице. При этом лечебные учреждения останутся на месте и продолжат работать, сообщили в пресс-службе ГАУЗ СО «ГБ Асбест».

«Больницы Асбеста, Рефтинского и Малышева объединят в одно медучреждение. Больницы Рефтинского и Малышева не переедут в Асбест — они останутся на месте», — рассказали в пресс-службе асбестовской больницы в Telegram.

Никакие отделения больниц не будут закрыты. Изменится лишь название объединенной больницы. «К тому же для малышевцев и рефтинцев улучшится оказание медицинской помощи в части лабораторных исследований, которыми располагает на сегодняшний день асбестовская больница», — добавили в ГАУЗ СО «ГБ Асбест». Также в пресс-службе медучреждения отметили, что в советское время эти больницы уже объединяли в одну.

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Больницы поселков Малышева и Рефтинского будут присоединены к Асбестовской городской больнице. При этом лечебные учреждения останутся на месте и продолжат работать, сообщили в пресс-службе ГАУЗ СО «ГБ Асбест». «Больницы Асбеста, Рефтинского и Малышева объединят в одно медучреждение. Больницы Рефтинского и Малышева не переедут в Асбест — они останутся на месте», — рассказали в пресс-службе асбестовской больницы в Telegram. Никакие отделения больниц не будут закрыты. Изменится лишь название объединенной больницы. «К тому же для малышевцев и рефтинцев улучшится оказание медицинской помощи в части лабораторных исследований, которыми располагает на сегодняшний день асбестовская больница», — добавили в ГАУЗ СО «ГБ Асбест». Также в пресс-службе медучреждения отметили, что в советское время эти больницы уже объединяли в одну.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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