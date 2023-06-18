В Свердловской области за сутки спасатели потушили 10 природных пожаров

19 июня 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

В ликвидации природных пожаров на Среднем Урале участвуют более 400 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU В восьми населенных пунктах Свердловской области за сутки спасатели потушили 10 природных пожаров. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства региона. «В Свердловской области на конец дня 18 июня ликвидированы 10 природных пожаров в Артемовском, Белоярском, Красноуфимском, Сосьвинском, Сысертском, Тугулымском районах, Екатеринбурге и Верхней Пышме. Борьбу с огнем ведут более 400 человек», — сказано в сообщении. Непотушенные пожары остались в Богдановичском, Белоярском, Гаринском, Камышловском и Сосьвинском районах. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать отдельные очаги от 0,15 до 15 гектаров. Пожары в Свердловской области бушуют с конца апреля 2023 года. Предварительный ущерб от лесных пожаров в УрФО составил 905 млн рублей.

В восьми населенных пунктах Свердловской области за сутки спасатели потушили 10 природных пожаров. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства региона. «В Свердловской области на конец дня 18 июня ликвидированы 10 природных пожаров в Артемовском, Белоярском, Красноуфимском, Сосьвинском, Сысертском, Тугулымском районах, Екатеринбурге и Верхней Пышме. Борьбу с огнем ведут более 400 человек», — сказано в сообщении. Непотушенные пожары остались в Богдановичском, Белоярском, Гаринском, Камышловском и Сосьвинском районах. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать отдельные очаги от 0,15 до 15 гектаров. Пожары в Свердловской области бушуют с конца апреля 2023 года. Предварительный ущерб от лесных пожаров в УрФО составил 905 млн рублей.