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Utair увеличивает число рейсов в особую экономическую зону ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
С 21 июня Utair запускает рейсы из Березово в Нягань Фото:

Utair увеличивает число рейсов в особую экономическую зону ХМАО, которую создают в Нягани. Пресс-служба компании сообщает, что с 21 июня авиаперевозчик начинает выполнять полеты из Березово в Нягань по средам.

«С 21 июня авиакомпания расширяет программу полетов внутри Ханты-Мансийского автономного округа и начинает выполнять рейсы из Березово в Нягань по средам. Самолет вылетает из Березово в 11 часов утра, время вылета из Нягани — 12:40», — говорится в публикации на официальном сайте.

Длительность перелета составит 50 минут. В совокупности Utair будет выполнять рейсы в Нягань из шести городов УрФО: Белоярского, Березово, Екатеринбурга, Нижневартовска, Тюмени и Ханты-Мансийска.

Ранее URA.RU писало, что Utair запускает авиарейсы между Нижневартовском и Няганью. Воздушные судна компании начнут выполнять полеты с 21 июня.

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Utair увеличивает число рейсов в особую экономическую зону ХМАО, которую создают в Нягани. Пресс-служба компании сообщает, что с 21 июня авиаперевозчик начинает выполнять полеты из Березово в Нягань по средам. «С 21 июня авиакомпания расширяет программу полетов внутри Ханты-Мансийского автономного округа и начинает выполнять рейсы из Березово в Нягань по средам. Самолет вылетает из Березово в 11 часов утра, время вылета из Нягани — 12:40», — говорится в публикации на официальном сайте. Длительность перелета составит 50 минут. В совокупности Utair будет выполнять рейсы в Нягань из шести городов УрФО: Белоярского, Березово, Екатеринбурга, Нижневартовска, Тюмени и Ханты-Мансийска. Ранее URA.RU писало, что Utair запускает авиарейсы между Нижневартовском и Няганью. Воздушные судна компании начнут выполнять полеты с 21 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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