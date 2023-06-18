Utair увеличивает число рейсов в особую экономическую зону ХМАО, которую создают в Нягани. Пресс-служба компании сообщает, что с 21 июня авиаперевозчик начинает выполнять полеты из Березово в Нягань по средам.
«С 21 июня авиакомпания расширяет программу полетов внутри Ханты-Мансийского автономного округа и начинает выполнять рейсы из Березово в Нягань по средам. Самолет вылетает из Березово в 11 часов утра, время вылета из Нягани — 12:40», — говорится в публикации на официальном сайте.
Длительность перелета составит 50 минут. В совокупности Utair будет выполнять рейсы в Нягань из шести городов УрФО: Белоярского, Березово, Екатеринбурга, Нижневартовска, Тюмени и Ханты-Мансийска.
Ранее URA.RU писало, что Utair запускает авиарейсы между Нижневартовском и Няганью. Воздушные судна компании начнут выполнять полеты с 21 июня.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.