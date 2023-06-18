Город в ЯНАО взяли под полный видеоконтроль

В Надыме установили 43 новые видеокамеры уличного наблюдения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) специалисты ПАО «Ростелеком» установили сорок три видеокамеры уличного видеонаблюдения, увеличив их число почти в два раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе цифрового провайдера.

«В Надыме заработали сорок три новые камеры. Их установили рядом с административными зданиями экстренных служб города, в парках и скверах, на детских площадках, возле медицинских учреждений, а также вблизи пешеходных переходов и крупных перекрестков на дорогах муниципалитета», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

Каждая камера имеет уникальный угол обзора, в том числе установлены поворотные видеокамеры и устройства с широкоформатным объективом. Глава Надыма Дмитрий Жаромских отметил, что установка камер сделает жизнь горожан более безопасной, уютной и комфортной.

Ранее URA.RU рассказало, что «Ростелеком» установил видеонаблюдение в ямальских школах. При помощи камер видеонаблюдения выявляют уличные происшествия, в том числе и акты вандализма.