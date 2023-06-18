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16 июня 2023

Город в ЯНАО взяли под полный видеоконтроль

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка камер видео наблюдения Курган, камеры наблюдения
В Надыме установили 43 новые видеокамеры уличного наблюдения Фото:

В Надыме (ЯНАО) специалисты ПАО «Ростелеком» установили сорок три видеокамеры уличного видеонаблюдения, увеличив их число почти в два раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе цифрового провайдера.

«В Надыме заработали сорок три новые камеры. Их установили рядом с административными зданиями экстренных служб города, в парках и скверах, на детских площадках, возле медицинских учреждений, а также вблизи пешеходных переходов и крупных перекрестков на дорогах муниципалитета», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

Каждая камера имеет уникальный угол обзора, в том числе установлены поворотные видеокамеры и устройства с широкоформатным объективом. Глава Надыма Дмитрий Жаромских отметил, что установка камер сделает жизнь горожан более безопасной, уютной и комфортной.

Ранее URA.RU рассказало, что «Ростелеком» установил видеонаблюдение в ямальских школах. При помощи камер видеонаблюдения выявляют уличные происшествия, в том числе и акты вандализма.

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В Надыме (ЯНАО) специалисты ПАО «Ростелеком» установили сорок три видеокамеры уличного видеонаблюдения, увеличив их число почти в два раза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе цифрового провайдера. «В Надыме заработали сорок три новые камеры. Их установили рядом с административными зданиями экстренных служб города, в парках и скверах, на детских площадках, возле медицинских учреждений, а также вблизи пешеходных переходов и крупных перекрестков на дорогах муниципалитета», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ПАО «Ростелеком». Каждая камера имеет уникальный угол обзора, в том числе установлены поворотные видеокамеры и устройства с широкоформатным объективом. Глава Надыма Дмитрий Жаромских отметил, что установка камер сделает жизнь горожан более безопасной, уютной и комфортной. Ранее URA.RU рассказало, что «Ростелеком» установил видеонаблюдение в ямальских школах. При помощи камер видеонаблюдения выявляют уличные происшествия, в том числе и акты вандализма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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