Провайдер помог усилить безопасность в школах ЯНАО

Российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» обеспечил учебные заведения в ЯНАО сотнями камер видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Важный акцент был сделан на безопасности образовательного процесса в окружных школах. „Ростелеком“ оснастил учреждения системой видеонаблюдения, установив в учебных корпусах 286 камер. Камеры в школах работают в круглосуточном режиме. Картинка с устройств поступает на специальный видеорегистратор, установленный в образовательных учреждениях», — говорится в сообщении.
Там добавили, что во всех образовательных учреждениях доступен Wi-Fi, почти две тысячи точек. Отмечается, что больше всего камер было установлено в Новом Уренгое. Беспроводной интернет и видеокамеры появились в 18 школах города. Также округ вошел в список 24 субъектов страны, где формируется ИТ-инфраструктура и налаживается процесс безопасности в учебных заведениях.
Ранее сообщалось, что «Ростелеком» обеспечил главную трассу региона мобильной связью. На дороге Салехард-Надым заработали две базовые станции.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.