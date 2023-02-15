15 февраля 2023
14 февраля 2023

Провайдер помог усилить безопасность в школах ЯНАО

Российский провайдер «Ростелеком» усилил безопасность в школах ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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«Ростелеком» оснастил учреждения системой видеонаблюдения, установив 286 камер Фото:

Российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» обеспечил учебные заведения в ЯНАО сотнями камер видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Важный акцент был сделан на безопасности образовательного процесса в окружных школах. „Ростелеком“ оснастил учреждения системой видеонаблюдения, установив в учебных корпусах 286 камер. Камеры в школах работают в круглосуточном режиме. Картинка с устройств поступает на специальный видеорегистратор, установленный в образовательных учреждениях», — говорится в сообщении.

Там добавили, что во всех образовательных учреждениях доступен Wi-Fi, почти две тысячи точек. Отмечается, что больше всего камер было установлено в Новом Уренгое. Беспроводной интернет и видеокамеры появились в 18 школах города. Также округ вошел в список 24 субъектов страны, где формируется ИТ-инфраструктура и налаживается процесс безопасности в учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» обеспечил главную трассу региона мобильной связью. На дороге Салехард-Надым заработали две базовые станции.

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Российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» обеспечил учебные заведения в ЯНАО сотнями камер видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Важный акцент был сделан на безопасности образовательного процесса в окружных школах. „Ростелеком“ оснастил учреждения системой видеонаблюдения, установив в учебных корпусах 286 камер. Камеры в школах работают в круглосуточном режиме. Картинка с устройств поступает на специальный видеорегистратор, установленный в образовательных учреждениях», — говорится в сообщении. Там добавили, что во всех образовательных учреждениях доступен Wi-Fi, почти две тысячи точек. Отмечается, что больше всего камер было установлено в Новом Уренгое. Беспроводной интернет и видеокамеры появились в 18 школах города. Также округ вошел в список 24 субъектов страны, где формируется ИТ-инфраструктура и налаживается процесс безопасности в учебных заведениях. Ранее сообщалось, что «Ростелеком» обеспечил главную трассу региона мобильной связью. На дороге Салехард-Надым заработали две базовые станции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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