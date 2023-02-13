В ЯНАО вандалов разыскивает полиция за повреждение арт-объекта. Фото

14 февраля 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

Повреждена ледяная фигура Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) вандалы повредили арт-объект в парке «Прибрежном», но попались на камерах видеонаблюдения. Информация передана в правоохранительные органы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта и ЖКХ Пуровского района. «В парке „Прибрежном“ вандалы повредили арт-объект и скрылись. Правонарушение было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Видео инцидента направлено в правоохранительные органы для установления личностей нарушителей и привлечения их к ответственности с полным возмещением ущерба», — передает ведомство. Парк «Прибрежный» пользуется популярностью у местных жителей. В прошлом году на его облагораживание власти планировали потратить 58 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО вандалы попытались унести и повредили горный санитарный модуль для туристов, установленный у подножия горы Черной на Полярном Урале. Данный модуль установлен вместе с жилым, который оказался не поврежден. Главная их функция — обеспечить безопасность туристов. Вандалы повредили арт-объект в парке «Прибрежный» telegram-канал Департамента транспорта и ЖКХ Пуровского района

В Тарко-Сале (ЯНАО) вандалы повредили арт-объект в парке «Прибрежном», но попались на камерах видеонаблюдения. Информация передана в правоохранительные органы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта и ЖКХ Пуровского района. «В парке „Прибрежном“ вандалы повредили арт-объект и скрылись. Правонарушение было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Видео инцидента направлено в правоохранительные органы для установления личностей нарушителей и привлечения их к ответственности с полным возмещением ущерба», — передает ведомство. Парк «Прибрежный» пользуется популярностью у местных жителей. В прошлом году на его облагораживание власти планировали потратить 58 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО вандалы попытались унести и повредили горный санитарный модуль для туристов, установленный у подножия горы Черной на Полярном Урале. Данный модуль установлен вместе с жилым, который оказался не поврежден. Главная их функция — обеспечить безопасность туристов.