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В ЯНАО вандалов разыскивает полиция за повреждение арт-объекта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее оформление. Тюмень, ледяная фигура
Повреждена ледяная фигура Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) вандалы повредили арт-объект в парке «Прибрежном», но попались на камерах видеонаблюдения. Информация передана в правоохранительные органы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта и ЖКХ Пуровского района.

«В парке „Прибрежном“ вандалы повредили арт-объект и скрылись. Правонарушение было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Видео инцидента направлено в правоохранительные органы для установления личностей нарушителей и привлечения их к ответственности с полным возмещением ущерба», — передает ведомство.

Парк «Прибрежный» пользуется популярностью у местных жителей. В прошлом году на его облагораживание власти планировали потратить 58 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО вандалы попытались унести и повредили горный санитарный модуль для туристов, установленный у подножия горы Черной на Полярном Урале. Данный модуль установлен вместе с жилым, который оказался не поврежден. Главная их функция — обеспечить безопасность туристов.

Вандалы повредили арт-объект в парке «Прибрежный»

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В Тарко-Сале (ЯНАО) вандалы повредили арт-объект в парке «Прибрежном», но попались на камерах видеонаблюдения. Информация передана в правоохранительные органы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта и ЖКХ Пуровского района. «В парке „Прибрежном“ вандалы повредили арт-объект и скрылись. Правонарушение было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Видео инцидента направлено в правоохранительные органы для установления личностей нарушителей и привлечения их к ответственности с полным возмещением ущерба», — передает ведомство. Парк «Прибрежный» пользуется популярностью у местных жителей. В прошлом году на его облагораживание власти планировали потратить 58 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО вандалы попытались унести и повредили горный санитарный модуль для туристов, установленный у подножия горы Черной на Полярном Урале. Данный модуль установлен вместе с жилым, который оказался не поврежден. Главная их функция — обеспечить безопасность туристов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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