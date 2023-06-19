В ХМАО осудили работника банка за кражу 25 млн рублей

19 июня 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Сотрудник Ханты-Мансийского банка получил пять лет за кражу 25 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО житель Тюмени, работавший в Ханты-Мансийском банке, получил пять лет за кражу 25 миллионов рублей со счетов коммерческой организации. Прокуратура сообщила, что мужчина долгое время был в федеральном розыске. «Подсудимый, являясь работником ОАО „Ханты-Мансийский банк“, похитил со счета данной коммерческой организации денежные средства в размере 25 млн рублей путем осуществления перевода на собственный депозитный счет с последующим снятием наличных денег, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. Ханты-Мансийский районный суд вынесен обвинительный приговор в отношении подсудимого, длительное время находившегося в федеральном розыске: назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и один месяц», — указано на официальном сайте прокуратуры ХМАО. По решению суда мужчина должен вернуть украденные средства банку. Также правосудие признало бывшего банкира виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Осужденный будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU писало, что сотрудница банка из Нефтеюганска украла из кассы финансового учреждения 10 млн рублей. Большую часть денег она потратила в онлайн-казино.

В ХМАО житель Тюмени, работавший в Ханты-Мансийском банке, получил пять лет за кражу 25 миллионов рублей со счетов коммерческой организации. Прокуратура сообщила, что мужчина долгое время был в федеральном розыске. «Подсудимый, являясь работником ОАО „Ханты-Мансийский банк“, похитил со счета данной коммерческой организации денежные средства в размере 25 млн рублей путем осуществления перевода на собственный депозитный счет с последующим снятием наличных денег, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. Ханты-Мансийский районный суд вынесен обвинительный приговор в отношении подсудимого, длительное время находившегося в федеральном розыске: назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и один месяц», — указано на официальном сайте прокуратуры ХМАО. По решению суда мужчина должен вернуть украденные средства банку. Также правосудие признало бывшего банкира виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Осужденный будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU писало, что сотрудница банка из Нефтеюганска украла из кассы финансового учреждения 10 млн рублей. Большую часть денег она потратила в онлайн-казино.