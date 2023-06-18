В День молодежи в Перми выступят победители шоу «Новые танцы» DS Crew

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» 1 июля пройдут соревнования среди танцоров, посвященные Дню Молодежи. На открытии мероприятия выступит группа DS CREW, победившая в шоу «Новые танцы» на ТНТ.
«ТРЦ „iMall Эспланада“ в честь Дня Молодежи 1 июля проведет соревнования-баттлы среди лучших танцоров города Пермь. Откроют это мероприятие победители шоу „Новые Танцы“ на ТНТ: DS Crew», — сказано в анонсе мероприятия в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». Выступление DS CREW состоится в 14:00. Затем будет фотосессия, где каждый желающий сможет сделать фото с группой. Танцевальный батл начнется в 15:00.
Соревнования пройдут в двух категориях: All Styles Beginners и All Styles PRO. Победители получат денежные призы — 20 000 и 10 000 рублей. Участие в состязании бесплатное.
Ранее URA.RU рассказало, что видео с фестиваля с участием DS Crew набрало миллионы просмотров. Группа была хедлайнером церемонии открытия фестиваля «Российская студенческая весна»
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