В День молодежи в Перми выступят победители шоу «Новые танцы» DS Crew

19 июня 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

На одной сцене со знаменитой группой выступят пермские коллективы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» 1 июля пройдут соревнования среди танцоров, посвященные Дню Молодежи. На открытии мероприятия выступит группа DS CREW, победившая в шоу «Новые танцы» на ТНТ. «ТРЦ „iMall Эспланада“ в честь Дня Молодежи 1 июля проведет соревнования-баттлы среди лучших танцоров города Пермь. Откроют это мероприятие победители шоу „Новые Танцы“ на ТНТ: DS Crew», — сказано в анонсе мероприятия в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». Выступление DS CREW состоится в 14:00. Затем будет фотосессия, где каждый желающий сможет сделать фото с группой. Танцевальный батл начнется в 15:00. Соревнования пройдут в двух категориях: All Styles Beginners и All Styles PRO. Победители получат денежные призы — 20 000 и 10 000 рублей. Участие в состязании бесплатное. Ранее URA.RU рассказало, что видео с фестиваля с участием DS Crew набрало миллионы просмотров. Группа была хедлайнером церемонии открытия фестиваля «Российская студенческая весна»

В пермском ТРЦ «iMall Эспланада» 1 июля пройдут соревнования среди танцоров, посвященные Дню Молодежи. На открытии мероприятия выступит группа DS CREW, победившая в шоу «Новые танцы» на ТНТ. «ТРЦ „iMall Эспланада“ в честь Дня Молодежи 1 июля проведет соревнования-баттлы среди лучших танцоров города Пермь. Откроют это мероприятие победители шоу „Новые Танцы“ на ТНТ: DS Crew», — сказано в анонсе мероприятия в группе ТРЦ в соцсети «ВКонтакте». Выступление DS CREW состоится в 14:00. Затем будет фотосессия, где каждый желающий сможет сделать фото с группой. Танцевальный батл начнется в 15:00. Соревнования пройдут в двух категориях: All Styles Beginners и All Styles PRO. Победители получат денежные призы — 20 000 и 10 000 рублей. Участие в состязании бесплатное. Ранее URA.RU рассказало, что видео с фестиваля с участием DS Crew набрало миллионы просмотров. Группа была хедлайнером церемонии открытия фестиваля «Российская студенческая весна»