Big Baby Tape, которого проверяет СКР, анонсировал новую дату концерта в Екатеринбурге

Big Baby Tape выступит в Екатеринбурге 16 июля

Рэпер должен был выступить 8 июня, но концерт перенесли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин), которого проверяют на пропаганду употребления наркотиков после обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в Следственный комитет РФ, МВД и прокуратуру, все же даст концерт в Екатеринбурге. Ранее его выступление сорвалось, но музыкант вернется в столицу Урала 16 июля.

«Мы анонсируем новую дату! Надеюсь, вы уже поняли, что мы все делаем до конца? После долгих согласований мы готовы анонсировать новую дату выступления Big Baby Tape», — сообщают организаторы из «Стаи Екб» в своем telegram-канале. Рэпер выступит 16 июля в концерт-холле «Свобода».

По словам организаторов, им было сложно согласовать новую дату выступления. «И, конечно же, для нас было очень важно дождаться решения всех вопросов, чтобы убрать даже небольшую возможность новых переносов», — признали представители «Стаи Екб». Все ранее купленные билеты действительны на новую дату.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт Big Baby Tape. Он должен был выступить 8 июня в концерт-холле «Свобода». Однако Мизулина попросила проверить рэпера на пропаганду употребления наркотиков, и концерт перенесли.