Мизулина сорвала концерт Big Baby Tape в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили концерт Big Baby Tape после обращения Мизулиной в прокуратуру

08 июня 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

О новой дате концерта организаторы сообщат дополнительно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин). Он должен был состояться 8 июня в концерт-холле «Свобода». Информация об этом появилась в социальных сетях организаторов. При этом ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с инициативой проверить Big Baby Tape на пропаганду употребления наркотиков. «К сожалению, мы вынуждены перенести выступление по независящим от артиста и организаторов причинам. Дату переноса объявим очень скоро. Просим вас не сдавать билеты и дождаться новой даты», — сообщают представители музыкантов. Также они просят прощение за доставленные неудобства. Перед этим, 7 июня, Мизулина заявила, что «Лига безопасного интернета» направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру, чтобы ведомства проверили исполнителей Kizaru, Кишлака и Big Baby Tape на пропаганду употребления наркотических веществ. «Как вы можете заметить, в последнее время множество исполнителей отказываются от деструктивного контента, полностью меняя содержание и подачу своего материала. Это стало трендом этого года и в будущем эта тенденция будет только набирать обороты», — заявила Мизулина в своем telegram-канале. Ранее концерт рэпера Loqiemean в Екатеринбурге также был отменен. Этому способствовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина: она направила обращение в Генпрокуратуру РФ с целью проверить Loqiemean, выступившему против СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин). Он должен был состояться 8 июня в концерт-холле «Свобода». Информация об этом появилась в социальных сетях организаторов. При этом ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с инициативой проверить Big Baby Tape на пропаганду употребления наркотиков. «К сожалению, мы вынуждены перенести выступление по независящим от артиста и организаторов причинам. Дату переноса объявим очень скоро. Просим вас не сдавать билеты и дождаться новой даты», — сообщают представители музыкантов. Также они просят прощение за доставленные неудобства. Перед этим, 7 июня, Мизулина заявила, что «Лига безопасного интернета» направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру, чтобы ведомства проверили исполнителей Kizaru, Кишлака и Big Baby Tape на пропаганду употребления наркотических веществ. «Как вы можете заметить, в последнее время множество исполнителей отказываются от деструктивного контента, полностью меняя содержание и подачу своего материала. Это стало трендом этого года и в будущем эта тенденция будет только набирать обороты», — заявила Мизулина в своем telegram-канале. Ранее концерт рэпера Loqiemean в Екатеринбурге также был отменен. Этому способствовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина: она направила обращение в Генпрокуратуру РФ с целью проверить Loqiemean, выступившему против СВО.