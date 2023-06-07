07 июня 2023

Мизулина сорвала концерт Big Baby Tape в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили концерт Big Baby Tape после обращения Мизулиной в прокуратуру
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт рэпера Гнойного в Доме Печати. Екатеринбург
О новой дате концерта организаторы сообщат дополнительно Фото:

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин). Он должен был состояться 8 июня в концерт-холле «Свобода». Информация об этом появилась в социальных сетях организаторов. При этом ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с инициативой проверить Big Baby Tape на пропаганду употребления наркотиков.

«К сожалению, мы вынуждены перенести выступление по независящим от артиста и организаторов причинам. Дату переноса объявим очень скоро. Просим вас не сдавать билеты и дождаться новой даты», — сообщают представители музыкантов. Также они просят прощение за доставленные неудобства.

Перед этим, 7 июня, Мизулина заявила, что «Лига безопасного интернета» направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру, чтобы ведомства проверили исполнителей Kizaru, Кишлака и Big Baby Tape на пропаганду употребления наркотических веществ. «Как вы можете заметить, в последнее время множество исполнителей отказываются от деструктивного контента, полностью меняя содержание и подачу своего материала. Это стало трендом этого года и в будущем эта тенденция будет только набирать обороты», — заявила Мизулина в своем telegram-канале.

Ранее концерт рэпера Loqiemean в Екатеринбурге также был отменен. Этому способствовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина: она направила обращение в Генпрокуратуру РФ с целью проверить Loqiemean, выступившему против СВО.

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В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин). Он должен был состояться 8 июня в концерт-холле «Свобода». Информация об этом появилась в социальных сетях организаторов. При этом ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с инициативой проверить Big Baby Tape на пропаганду употребления наркотиков. «К сожалению, мы вынуждены перенести выступление по независящим от артиста и организаторов причинам. Дату переноса объявим очень скоро. Просим вас не сдавать билеты и дождаться новой даты», — сообщают представители музыкантов. Также они просят прощение за доставленные неудобства. Перед этим, 7 июня, Мизулина заявила, что «Лига безопасного интернета» направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру, чтобы ведомства проверили исполнителей Kizaru, Кишлака и Big Baby Tape на пропаганду употребления наркотических веществ. «Как вы можете заметить, в последнее время множество исполнителей отказываются от деструктивного контента, полностью меняя содержание и подачу своего материала. Это стало трендом этого года и в будущем эта тенденция будет только набирать обороты», — заявила Мизулина в своем telegram-канале. Ранее концерт рэпера Loqiemean в Екатеринбурге также был отменен. Этому способствовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина: она направила обращение в Генпрокуратуру РФ с целью проверить Loqiemean, выступившему против СВО.
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