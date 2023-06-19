При обстреле ВСУ Волновахи ранены восемь человек

Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Волноваху в ДНР. Как минимум восемь человек были ранены, состояние некоторых оценивается как тяжелое. Об этом сообщают экстренные службы региона.
«В результате обстрела Волновахи минимум восемь человек ранены, в том числе есть тяжелые», — передает ТАСС информацию экстренных служб. Отмечается, что один из снарядов упал рядом со станцией переливания крови. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что всего по Волновахе было выпущено 10 ракет из РСЗО (реактивная система залпового огня).
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