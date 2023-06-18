18 июня 2023

Курганские справедливоросы подготовили конкурентов ЕР на довыборы в облдуму

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Заседание областной думы. Курган, чиновник, заседание, заседание глав, депутат
Нового депутата выберут 10 сентября Фото:

В Курганской области представители партии «Справедливая Россия — За правду» выбирают из двух кандидатов того, кто представит их объединение на довыборах в облдуму. Об этом URA.RU сообщил председатель Совета регионального отделения партии Валерий Державин. Пока из партий о своем участнике довыборов объявляли только представители «Единой России».

«Кандидатуру должны одобрить в Москве. Потом этот вопрос вынесем на региональную конференцию, и там уже объявим окончательного кандидата», — объяснил Державин. В партии выбирают между депутатом Альменевского муниципального округа. Маратом Дахиным и завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажибой Хайрнасовой.

10 сентября в регионе пройдут довыборы на освободившееся место в облдуме из-за досрочной отставки уже экс-депутата Бориса Чепурного. Он сложил полномочия из-за загруженности на основной работе. «Единую Россию» на выборах будет представлять гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк. Другие партии также готовят своих кандидатов.

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В Курганской области представители партии «Справедливая Россия — За правду» выбирают из двух кандидатов того, кто представит их объединение на довыборах в облдуму. Об этом URA.RU сообщил председатель Совета регионального отделения партии Валерий Державин. Пока из партий о своем участнике довыборов объявляли только представители «Единой России». «Кандидатуру должны одобрить в Москве. Потом этот вопрос вынесем на региональную конференцию, и там уже объявим окончательного кандидата», — объяснил Державин. В партии выбирают между депутатом Альменевского муниципального округа. Маратом Дахиным и завотделением санатория «Озеро Горькое» Нажибой Хайрнасовой. 10 сентября в регионе пройдут довыборы на освободившееся место в облдуме из-за досрочной отставки уже экс-депутата Бориса Чепурного. Он сложил полномочия из-за загруженности на основной работе. «Единую Россию» на выборах будет представлять гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк. Другие партии также готовят своих кандидатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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