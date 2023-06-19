Российские моряки спасли иностранцев, потерпевших крушение в Средиземном море

19 июня 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Всего были спасены 68 пассажиров иностранного судна Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Иностранные граждане были спасены во время бедствия в Средиземном море экипажами фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и судна «Пижма». Об этом сообщили в Минобороны России. «Сегодня ночью экипажами фрегата „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза „Пижма“, спасены 68 пассажиров иностранного судна „Авалон“, потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале . Отмечается, что во время следования по маршруту российские корабли поймали сигнал бедствия, исходивший от «Авалона». После этого «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Пижма» сменили свой курс и отправились на помощь иностранным гражданам. «Авалон» следовал под флагами Германии и Греции. Эвакуированные люди получили всю необходимую медицинскую помощь. Они были доставлены в бухту острова Калимнос.

Иностранные граждане были спасены во время бедствия в Средиземном море экипажами фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и судна «Пижма». Об этом сообщили в Минобороны России. «Сегодня ночью экипажами фрегата „Адмирал Флота Советского Союза Горшков“ Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза „Пижма“, спасены 68 пассажиров иностранного судна „Авалон“, потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале. Отмечается, что во время следования по маршруту российские корабли поймали сигнал бедствия, исходивший от «Авалона». После этого «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Пижма» сменили свой курс и отправились на помощь иностранным гражданам. «Авалон» следовал под флагами Германии и Греции. Эвакуированные люди получили всю необходимую медицинскую помощь. Они были доставлены в бухту острова Калимнос.