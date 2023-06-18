18 июня 2023

Свердловский СКР раскрыл новые подробности смерти бывшего спецназовца, воевавшего в Чечне. Фото

В Верхней Пышме утонул бывший спецназовец, воевавший в Чечне
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
Бывший спецназовец из Верхней Пышмы утонул в озере Фото:

В озере Верхней Пышмы (Свердловская область) утонул Александр Желтиков, служивший в спецназе и участвовавший в конфликте в Чечне. Признаков криминала в данном происшествии не усматривается. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

«Признаков криминала не усматривается. Каких-либо телесных повреждений на теле мужчины не имелось. Экспертом установлено, что смерть гражданина наступила в результате утопления во время нахождения в воде. Комплекс проверочных мероприятий продолжается. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

Для извлечения тела Александра Желтикова из воды привлекались сотрудники МЧС. Материалы дела наработанные сотрудниками МВД переданы в региональный СКР.

Ранее URA.RU писало, что с 15 июня в Верхней Пышме разыскивали Александра Желтикова. Через пару дней мужчину нашли мертвым. По информации близких умершего, Александр служил в спецназе и участвовал в конфликте в Чечне.

В Верхней Пышме утонул бывший спецназовец
В Верхней Пышме утонул бывший спецназовец
Фото:
В Верхней Пышме утонул бывший спецназовец
В Верхней Пышме утонул бывший спецназовец
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В озере Верхней Пышмы (Свердловская область) утонул Александр Желтиков, служивший в спецназе и участвовавший в конфликте в Чечне. Признаков криминала в данном происшествии не усматривается. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону. «Признаков криминала не усматривается. Каких-либо телесных повреждений на теле мужчины не имелось. Экспертом установлено, что смерть гражданина наступила в результате утопления во время нахождения в воде. Комплекс проверочных мероприятий продолжается. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении. Для извлечения тела Александра Желтикова из воды привлекались сотрудники МЧС. Материалы дела наработанные сотрудниками МВД переданы в региональный СКР. Ранее URA.RU писало, что с 15 июня в Верхней Пышме разыскивали Александра Желтикова. Через пару дней мужчину нашли мертвым. По информации близких умершего, Александр служил в спецназе и участвовал в конфликте в Чечне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...