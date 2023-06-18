В Верхней Пышме утонул бывший спецназовец, воевавший в Чечне

Бывший спецназовец из Верхней Пышмы утонул в озере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В озере Верхней Пышмы (Свердловская область) утонул Александр Желтиков, служивший в спецназе и участвовавший в конфликте в Чечне. Признаков криминала в данном происшествии не усматривается. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

«Признаков криминала не усматривается. Каких-либо телесных повреждений на теле мужчины не имелось. Экспертом установлено, что смерть гражданина наступила в результате утопления во время нахождения в воде. Комплекс проверочных мероприятий продолжается. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

Для извлечения тела Александра Желтикова из воды привлекались сотрудники МЧС. Материалы дела наработанные сотрудниками МВД переданы в региональный СКР.

Ранее URA.RU писало, что с 15 июня в Верхней Пышме разыскивали Александра Желтикова. Через пару дней мужчину нашли мертвым. По информации близких умершего, Александр служил в спецназе и участвовал в конфликте в Чечне.

В Верхней Пышме утонул бывший спецназовец Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области