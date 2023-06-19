Си Цзиньпин высказался за стабильные отношения Китая и США

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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, си цзиньпин
Цзиньпин на встрече с Блинкеном выразил надежду на стабилизацию отношений Фото:

Миру нужны стабильные отношения между Китаем и США, от этого зависит будущее человечества. Так председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая проходит в эти минуты в Пекине.

«Страны должны действовать с чувством ответственности за историю, за людей и за мир. Они могут способствовать глобальному миру и развитию. И китайцы, и американцы имеют право на лучшую жизнь», — приводит заявления Си Цзиньпина официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в twitter-аккаунте.

На встрече было отмечено, что на переговорах достигнут прогресс по некоторым вопросам. Однако деталей переговоров официальный Пекин пока не раскрыл.

Блинкен находится с визитом в Китае второй день. Он уже встретился с главой канцелярии комиссии ЦК компартии Китая (КПК) по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

Визит Блинкена — это первая за пять лет посещение Китая госсекретарем США. Встреча проходит на фоне большого ухудшения сотрудничества Пекина и Вашингтона из-за большого количества вопросов: Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, разногласия в торговой и технологической областях. Ранее стало известно, что Китай не будет искать компромиссы с США по тайваньскому вопросу. Об этом сообщил глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. Он подчеркнул, что в США необязательно раздувать китайскую угрозу по отношению к острову в их зоне влияния.

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Миру нужны стабильные отношения между Китаем и США, от этого зависит будущее человечества. Так председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая проходит в эти минуты в Пекине. «Страны должны действовать с чувством ответственности за историю, за людей и за мир. Они могут способствовать глобальному миру и развитию. И китайцы, и американцы имеют право на лучшую жизнь», — приводит заявления Си Цзиньпина официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в twitter-аккаунте. На встрече было отмечено, что на переговорах достигнут прогресс по некоторым вопросам. Однако деталей переговоров официальный Пекин пока не раскрыл. Блинкен находится с визитом в Китае второй день. Он уже встретился с главой канцелярии комиссии ЦК компартии Китая (КПК) по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И и министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Визит Блинкена — это первая за пять лет посещение Китая госсекретарем США. Встреча проходит на фоне большого ухудшения сотрудничества Пекина и Вашингтона из-за большого количества вопросов: Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, разногласия в торговой и технологической областях. Ранее стало известно, что Китай не будет искать компромиссы с США по тайваньскому вопросу. Об этом сообщил глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. Он подчеркнул, что в США необязательно раздувать китайскую угрозу по отношению к острову в их зоне влияния.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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