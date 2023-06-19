В Китае не пошли на уступки США по поводу Тайваня

Ван И: США должны прекратить раздувать тайваньский вопрос

США и Китай не смогли договориться по поводу Тайваня Фото: Георгий Бергал © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Китай не будет искать компромиссы с США по тайваньскому вопросу. Об этом заявил глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине.

«У Китая нет места для компромиссов или уступок по вопросу о Тайване», — заявил Ван И, его слова передает сингапурская газета The Straits Times . Он также отметил, что в США не должны раздувать китайскую угрозу по отношению к острову, который находится в их зоне влияния. Ван И потребовал от Штатов отменить санкции против Китая и прекратить подавлять технологическое развитие страны.

Встреча Блинкена и Ван И состоялась в Пекине 18 июня. До нее госсекретарь США общался с министром иностранных дел Китая Цинь Ганем. Переговоры шли 7,5 часов.

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко отметил, что визит Блинкена направлен на расширение списка стран, которые враждебно настроены против России. Однако по его словам, Китай руководствуется своими интересами. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

В начале июня глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт в Тайваньском регионе будет катастрофой. Он отметил, что он будет угрожать безопасности коммерческих морских путей.