18 июня 2023
17 июня 2023

В Тюменской области пьяная пенсионерка устроила ДТП, в котором пострадали ее внуки. Фото

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Пьяная пенсионерка съехала в кювет и врезалась в дерево Фото:

Под Тобольском (Тюменская область) пьяная пенсионерка съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали внуки женщины. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.

«Под Тобольском вчера вечером автомобиль „Datsun“ съехал в кювет и въехал в дерево, в СНТ „Садовод“. Автомобилем управляла 74-летняя нетрезвая водитель, которая перевозила в салоне двух своих внуков и их маму. <…> В результате происшествия пострадали несовершеннолетние пассажиры, мальчики 12-ти и четырех лет», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, пенсионерка выбрала небезопасную скорость. Внуков не госпитализировали, обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото:

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Под Тобольском (Тюменская область) пьяная пенсионерка съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали внуки женщины. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону. «Под Тобольском вчера вечером автомобиль „Datsun“ съехал в кювет и въехал в дерево, в СНТ „Садовод“. Автомобилем управляла 74-летняя нетрезвая водитель, которая перевозила в салоне двух своих внуков и их маму. <…> В результате происшествия пострадали несовершеннолетние пассажиры, мальчики 12-ти и четырех лет», — говорится в сообщении ведомства. По предварительной информации, пенсионерка выбрала небезопасную скорость. Внуков не госпитализировали, обстоятельства аварии устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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