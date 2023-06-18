Пьяная пенсионерка съехала в кювет и врезалась в дерево Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Под Тобольском (Тюменская область) пьяная пенсионерка съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали внуки женщины. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.

«Под Тобольском вчера вечером автомобиль „Datsun“ съехал в кювет и въехал в дерево, в СНТ „Садовод“. Автомобилем управляла 74-летняя нетрезвая водитель, которая перевозила в салоне двух своих внуков и их маму. <…> В результате происшествия пострадали несовершеннолетние пассажиры, мальчики 12-ти и четырех лет», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, пенсионерка выбрала небезопасную скорость. Внуков не госпитализировали, обстоятельства аварии устанавливаются.