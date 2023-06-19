Полковник Кнутов: Россия готовится к запуску танков-роботов на СВО

20 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Танки российской разработки будут работать без участия экипажа, отметил Юрий Кнутов Фото (архив): Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России ведется разработка танков-роботов, которые помогут в зоне СВО обходиться без жертв личного состава. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «На базе Т-72 делается танк-робот. Более полноценный. Он будет выполнять функции танка при атаках и в обороне тоже. Там нет личного состава. Даже если танк подорвался, люди-то живы. Оператор управляет удаленно. Получается, экипажа требуется гораздо меньше при той же самой эффективности, которую имеет обычный танк. При этом нет ранений, нет смертей человеческих», — объяснил Юрий Кнутов. При этом полковник в отставке подчеркнул, что танк может управляться и самостоятельно. «Плюс, машина еще самостоятельно действует. Танк с дистанционным управлением и отчасти роботизированный. Два устройства в нем внутри — компьютер с естественным интеллектом и плюс оператор», — подчеркнул Кнутов.

В России ведется разработка танков-роботов, которые помогут в зоне СВО обходиться без жертв личного состава. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «На базе Т-72 делается танк-робот. Более полноценный. Он будет выполнять функции танка при атаках и в обороне тоже. Там нет личного состава. Даже если танк подорвался, люди-то живы. Оператор управляет удаленно. Получается, экипажа требуется гораздо меньше при той же самой эффективности, которую имеет обычный танк. При этом нет ранений, нет смертей человеческих», — объяснил Юрий Кнутов. При этом полковник в отставке подчеркнул, что танк может управляться и самостоятельно. «Плюс, машина еще самостоятельно действует. Танк с дистанционным управлением и отчасти роботизированный. Два устройства в нем внутри — компьютер с естественным интеллектом и плюс оператор», — подчеркнул Кнутов.