19 июня 2023

Полковник Кнутов: Россия готовится к запуску танков-роботов на СВО

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Вооруженные силы РФ. stock, танк, stock, т-72Б, т72Б
Танки российской разработки будут работать без участия экипажа, отметил Юрий Кнутов
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Спецоперация РФ на Украине

В России ведется разработка танков-роботов, которые помогут в зоне СВО обходиться без жертв личного состава. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«На базе Т-72 делается танк-робот. Более полноценный. Он будет выполнять функции танка при атаках и в обороне тоже. Там нет личного состава. Даже если танк подорвался, люди-то живы. Оператор управляет удаленно. Получается, экипажа требуется гораздо меньше при той же самой эффективности, которую имеет обычный танк. При этом нет ранений, нет смертей человеческих», — объяснил Юрий Кнутов.

При этом полковник в отставке подчеркнул, что танк может управляться и самостоятельно. «Плюс, машина еще самостоятельно действует. Танк с дистанционным управлением и отчасти роботизированный. Два устройства в нем внутри — компьютер с естественным интеллектом и плюс оператор», — подчеркнул Кнутов.

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В России ведется разработка танков-роботов, которые помогут в зоне СВО обходиться без жертв личного состава. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. «На базе Т-72 делается танк-робот. Более полноценный. Он будет выполнять функции танка при атаках и в обороне тоже. Там нет личного состава. Даже если танк подорвался, люди-то живы. Оператор управляет удаленно. Получается, экипажа требуется гораздо меньше при той же самой эффективности, которую имеет обычный танк. При этом нет ранений, нет смертей человеческих», — объяснил Юрий Кнутов. При этом полковник в отставке подчеркнул, что танк может управляться и самостоятельно. «Плюс, машина еще самостоятельно действует. Танк с дистанционным управлением и отчасти роботизированный. Два устройства в нем внутри — компьютер с естественным интеллектом и плюс оператор», — подчеркнул Кнутов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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