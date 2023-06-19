Екатеринбуржцев напугал муляж ракеты с надписью «На Вашингтон». Фото

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Своей акцией члены НОД призвали выровнять военные отношения между Россией и Западом (архивное фото) Фото:

В выходные в центре Екатеринбурга был замечен муляж ракеты с надписью «На Вашингтон». Один из горожан усмотрел в макете признаки экстремизма и обратился в оперативные органы. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«В центре Екатеринбурга, на улице Ленина напротив „Пассажа“, был замечен автомобиль LADA Vesta. В его прицепе находился муляж ракеты с надписью „На Вашингтон“. Один из очевидцев счел подобный призыв экстремизмом и обратился с заявлением в оперативные службы», — рассказал собеседник агентства.

Как удалось узнать, муляж ракеты вывезли на улицу представители политического объединения «Национально-освободительное движение» (НОД). Руководитель екатеринбургского штаба Константин Папулов объяснил цель этого перформанса.

«Мы не столько готовимся к ядерному апокалипсису, сколько предлагаем вернуть полетные задания в ракеты, которых нет по нашей военной доктрине. Когда было разоружение еще при Ельцине и Горбачеве, мы отказались от установки полетных заданий, а весь мир — Вашингтон, Европа — пообещали, но не сделали. И сейчас мы в неравной ситуации: они могут по нам бить, в том числе ядерным оружием, а мы можем только ответить на их агрессию встречным ударом», — пояснил Папулов.

Он добавил, что горожане реагировали на муляж позитивно: останавливались, фотографировались, сигналили из машин. «Это всего лишь пластик, не настоящая ракета, угрозы никакой», — успокоил представитель НОД.

За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по городу Екатеринбург. Ответ на момент публикации не поступил.

У некоторых горожан «ракета» вызвала испуг
У некоторых горожан «ракета» вызвала испуг
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В выходные в центре Екатеринбурга был замечен муляж ракеты с надписью «На Вашингтон». Один из горожан усмотрел в макете признаки экстремизма и обратился в оперативные органы. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «В центре Екатеринбурга, на улице Ленина напротив „Пассажа“, был замечен автомобиль LADA Vesta. В его прицепе находился муляж ракеты с надписью „На Вашингтон“. Один из очевидцев счел подобный призыв экстремизмом и обратился с заявлением в оперативные службы», — рассказал собеседник агентства. Как удалось узнать, муляж ракеты вывезли на улицу представители политического объединения «Национально-освободительное движение» (НОД). Руководитель екатеринбургского штаба Константин Папулов объяснил цель этого перформанса. «Мы не столько готовимся к ядерному апокалипсису, сколько предлагаем вернуть полетные задания в ракеты, которых нет по нашей военной доктрине. Когда было разоружение еще при Ельцине и Горбачеве, мы отказались от установки полетных заданий, а весь мир — Вашингтон, Европа — пообещали, но не сделали. И сейчас мы в неравной ситуации: они могут по нам бить, в том числе ядерным оружием, а мы можем только ответить на их агрессию встречным ударом», — пояснил Папулов. Он добавил, что горожане реагировали на муляж позитивно: останавливались, фотографировались, сигналили из машин. «Это всего лишь пластик, не настоящая ракета, угрозы никакой», — успокоил представитель НОД. За комментарием корреспондент обратился в пресс-группу УМВД по городу Екатеринбург. Ответ на момент публикации не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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