Экономист Слипенькин предупредил об опасном виде вложений

Экономист Слипенькин заявил о риске потери сбережений из-за доллара и евро

20 июня 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Валютные риски сейчас непредсказуемы, сказал Владимир Слипенькин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хранение сбережений в долларах и евро больше не является надежным. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU экономист, генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин, заявив о риске потери средств. «Мы живем в рублевом пространстве, поэтому свою политику сбережения нужно строить исходя из этого. Валютный риск опасный и мало предсказуемый. Опыт прошлого года показал, что доллар может не только расти, но и падать. Если говорить о том, чтобы сохранить деньги на черный день, то доллар и евро не стоит рассматривать как источник сохранения своих сбережений. Здесь лучше исходить из тех инструментов, которые номинированы в российских рублях», — сказал Владимир Слипенькин. Есть и другие рискованные инструменты, которые не стоит использовать людям, не разбирающимся в инвестициях. «Можно, конечно, купить акции, но для этого нужно будет открыть брокерский счет, решить, какие акции лучше покупать. Такие инструменты могут быть сложными для понимания, а также они связаны с риском и транзакционными издержками. Если во всем этом не разбираешься, то придется брать платную консультацию у профессиональных участников рынка», — объяснил экономист.

Хранение сбережений в долларах и евро больше не является надежным. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU экономист, генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин, заявив о риске потери средств. «Мы живем в рублевом пространстве, поэтому свою политику сбережения нужно строить исходя из этого. Валютный риск опасный и мало предсказуемый. Опыт прошлого года показал, что доллар может не только расти, но и падать. Если говорить о том, чтобы сохранить деньги на черный день, то доллар и евро не стоит рассматривать как источник сохранения своих сбережений. Здесь лучше исходить из тех инструментов, которые номинированы в российских рублях», — сказал Владимир Слипенькин. Есть и другие рискованные инструменты, которые не стоит использовать людям, не разбирающимся в инвестициях. «Можно, конечно, купить акции, но для этого нужно будет открыть брокерский счет, решить, какие акции лучше покупать. Такие инструменты могут быть сложными для понимания, а также они связаны с риском и транзакционными издержками. Если во всем этом не разбираешься, то придется брать платную консультацию у профессиональных участников рынка», — объяснил экономист.