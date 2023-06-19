19 июня 2023

Экономист Слипенькин предупредил об опасном виде вложений

Экономист Слипенькин заявил о риске потери сбережений из-за доллара и евро
© Служба новостей «URA.RU»
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Валютные риски сейчас непредсказуемы, сказал Владимир Слипенькин Фото:

Хранение сбережений в долларах и евро больше не является надежным. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU экономист, генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин, заявив о риске потери средств.

«Мы живем в рублевом пространстве, поэтому свою политику сбережения нужно строить исходя из этого. Валютный риск опасный и мало предсказуемый. Опыт прошлого года показал, что доллар может не только расти, но и падать. Если говорить о том, чтобы сохранить деньги на черный день, то доллар и евро не стоит рассматривать как источник сохранения своих сбережений. Здесь лучше исходить из тех инструментов, которые номинированы в российских рублях», — сказал Владимир Слипенькин.

Есть и другие рискованные инструменты, которые не стоит использовать людям, не разбирающимся в инвестициях. «Можно, конечно, купить акции, но для этого нужно будет открыть брокерский счет, решить, какие акции лучше покупать. Такие инструменты могут быть сложными для понимания, а также они связаны с риском и транзакционными издержками. Если во всем этом не разбираешься, то придется брать платную консультацию у профессиональных участников рынка», — объяснил экономист.

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Хранение сбережений в долларах и евро больше не является надежным. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU экономист, генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин, заявив о риске потери средств. «Мы живем в рублевом пространстве, поэтому свою политику сбережения нужно строить исходя из этого. Валютный риск опасный и мало предсказуемый. Опыт прошлого года показал, что доллар может не только расти, но и падать. Если говорить о том, чтобы сохранить деньги на черный день, то доллар и евро не стоит рассматривать как источник сохранения своих сбережений. Здесь лучше исходить из тех инструментов, которые номинированы в российских рублях», — сказал Владимир Слипенькин. Есть и другие рискованные инструменты, которые не стоит использовать людям, не разбирающимся в инвестициях. «Можно, конечно, купить акции, но для этого нужно будет открыть брокерский счет, решить, какие акции лучше покупать. Такие инструменты могут быть сложными для понимания, а также они связаны с риском и транзакционными издержками. Если во всем этом не разбираешься, то придется брать платную консультацию у профессиональных участников рынка», — объяснил экономист.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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