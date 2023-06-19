В Гидрометцентре отреагировали на сообщение о жаре до 50 градусов

Гидрометцентр опроверг новости об аномальной жаре во всем мире

19 июня 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Прогноз об аномальной жаре во всем мире оказался фейком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Сообщение о том, что весь мир ждет аномальная жара до 50 градусов на протяжении 40 дней, не соответствует действительности. Это подтвердил URA.RU заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, комментируя информацию, которая активно расходится по соцсетям. В последние дни в социальных сетях и мессенджерах со ссылкой на анонимных специалистов говорится о том, что населению надо готовиться к изнуряющей жаре. URA.RU изучило эти сообщения в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. В постах утверждается, что температура воздуха якобы превысит отметку в 45 градусов и будет держаться более месяца, такое явление бывает раз в 60 лет. Однако, по словам Дмитрия Киктева, таким прогнозам не стоит доверять. «Это какая-то журналистская утка. <…> Такие категоричные высказывания у метеорологов вызывают некоторое отторжение, потому что слишком высока здесь доля неопределенности и слишком скромна сегодня успешность прогнозов на долгие сроки, чтобы вот так предрекать», — сказал он. Замдиректора Гидрометцентра подтвердил, что некоторые регионы мира действительно скоро затронет аномальная жара. Однако россиянам опасаться не стоит. «В ближайшие месяцы в тропиках Тихого океана будет развиваться явление „Эль-Ниньо“ (аномальное повышение температуры воды в центре Тихого океана — прим. ред.), которое оказывает влияние на погоду в разных регионах мира. Прежде всего в Северной и Южной Америке и в какой-то степени в других регионах. На территории России влияние „Эль-Ниньо“ проявляется слабо», — заключил замдиректора Гидрометцентра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сообщение о том, что весь мир ждет аномальная жара до 50 градусов на протяжении 40 дней, не соответствует действительности. Это подтвердил URA.RU заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, комментируя информацию, которая активно расходится по соцсетям. В последние дни в социальных сетях и мессенджерах со ссылкой на анонимных специалистов говорится о том, что населению надо готовиться к изнуряющей жаре. URA.RU изучило эти сообщения в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. В постах утверждается, что температура воздуха якобы превысит отметку в 45 градусов и будет держаться более месяца, такое явление бывает раз в 60 лет. Однако, по словам Дмитрия Киктева, таким прогнозам не стоит доверять. «Это какая-то журналистская утка. <…> Такие категоричные высказывания у метеорологов вызывают некоторое отторжение, потому что слишком высока здесь доля неопределенности и слишком скромна сегодня успешность прогнозов на долгие сроки, чтобы вот так предрекать», — сказал он. Замдиректора Гидрометцентра подтвердил, что некоторые регионы мира действительно скоро затронет аномальная жара. Однако россиянам опасаться не стоит. «В ближайшие месяцы в тропиках Тихого океана будет развиваться явление „Эль-Ниньо“ (аномальное повышение температуры воды в центре Тихого океана — прим. ред.), которое оказывает влияние на погоду в разных регионах мира. Прежде всего в Северной и Южной Америке и в какой-то степени в других регионах. На территории России влияние „Эль-Ниньо“ проявляется слабо», — заключил замдиректора Гидрометцентра.