18 июня 2023
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В ЯНАО ищут инвестора для постройки термального курорта. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, минеральный источник, термальный источник
В Ноябрьске ищут инвестора для создания термальных источников Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) ищут инвестора для постройки термального комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В настоящее время администрация города ведет работу по поиску инвестора для создания объекта, используемого для организации отдыха граждан (термальный комплекс/санаторно-оздоровительный комплекс/объект туризма). К сожалению, поиск инвестора — это не быстрый процесс», — прокомментировали в пресс-службе Ноябрьска вопрос ноябрянки Лады Чекалиной, заданный в комментариях под одним из постов в группе «Администрация Ноябрьска», в социальной сети «ВКонтакте».

Местная жительница поинтересовалась у представителей мэрии, когда в городе появится аквапарк или термальные источники. В администрации подчеркнули, что данный проект не связан с реконструкцией бывшего санатория «Озерный».

Корреспондент агентства обратился за уточнением деталей инвестиционного проекта в пресс-службу мэрии Ноябрьска. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском открылась турбаза на Голубом озере. Акватория озера зарыблена радужной форелью.

В Ноябрьске ищут инвестора для термальных источников
В Ноябрьске ищут инвестора для термальных источников
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) ищут инвестора для постройки термального комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В настоящее время администрация города ведет работу по поиску инвестора для создания объекта, используемого для организации отдыха граждан (термальный комплекс/санаторно-оздоровительный комплекс/объект туризма). К сожалению, поиск инвестора — это не быстрый процесс», — прокомментировали в пресс-службе Ноябрьска вопрос ноябрянки Лады Чекалиной, заданный в комментариях под одним из постов в группе «Администрация Ноябрьска», в социальной сети «ВКонтакте». Местная жительница поинтересовалась у представителей мэрии, когда в городе появится аквапарк или термальные источники. В администрации подчеркнули, что данный проект не связан с реконструкцией бывшего санатория «Озерный». Корреспондент агентства обратился за уточнением деталей инвестиционного проекта в пресс-службу мэрии Ноябрьска. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском открылась турбаза на Голубом озере. Акватория озера зарыблена радужной форелью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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