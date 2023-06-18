В Ноябрьске (ЯНАО) ищут инвестора для постройки термального комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В настоящее время администрация города ведет работу по поиску инвестора для создания объекта, используемого для организации отдыха граждан (термальный комплекс/санаторно-оздоровительный комплекс/объект туризма). К сожалению, поиск инвестора — это не быстрый процесс», — прокомментировали в пресс-службе Ноябрьска вопрос ноябрянки Лады Чекалиной, заданный в комментариях под одним из постов в группе «Администрация Ноябрьска», в социальной сети «ВКонтакте».
Местная жительница поинтересовалась у представителей мэрии, когда в городе появится аквапарк или термальные источники. В администрации подчеркнули, что данный проект не связан с реконструкцией бывшего санатория «Озерный».
Корреспондент агентства обратился за уточнением деталей инвестиционного проекта в пресс-службу мэрии Ноябрьска. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском открылась турбаза на Голубом озере. Акватория озера зарыблена радужной форелью.
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