В ЯНАО ищут инвестора для постройки термального курорта. Скрин

19 июня 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске ищут инвестора для создания термальных источников Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) ищут инвестора для постройки термального комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В настоящее время администрация города ведет работу по поиску инвестора для создания объекта, используемого для организации отдыха граждан (термальный комплекс/санаторно-оздоровительный комплекс/объект туризма). К сожалению, поиск инвестора — это не быстрый процесс», — прокомментировали в пресс-службе Ноябрьска вопрос ноябрянки Лады Чекалиной, заданный в комментариях под одним из постов в группе «Администрация Ноябрьска», в социальной сети «ВКонтакте». Местная жительница поинтересовалась у представителей мэрии, когда в городе появится аквапарк или термальные источники. В администрации подчеркнули, что данный проект не связан с реконструкцией бывшего санатория «Озерный». Корреспондент агентства обратился за уточнением деталей инвестиционного проекта в пресс-службу мэрии Ноябрьска. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском открылась турбаза на Голубом озере. Акватория озера зарыблена радужной форелью. В Ноябрьске ищут инвестора для термальных источников Фото: «Администрация Ноябрьска», Вк

В Ноябрьске (ЯНАО) ищут инвестора для постройки термального комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В настоящее время администрация города ведет работу по поиску инвестора для создания объекта, используемого для организации отдыха граждан (термальный комплекс/санаторно-оздоровительный комплекс/объект туризма). К сожалению, поиск инвестора — это не быстрый процесс», — прокомментировали в пресс-службе Ноябрьска вопрос ноябрянки Лады Чекалиной, заданный в комментариях под одним из постов в группе «Администрация Ноябрьска», в социальной сети «ВКонтакте». Местная жительница поинтересовалась у представителей мэрии, когда в городе появится аквапарк или термальные источники. В администрации подчеркнули, что данный проект не связан с реконструкцией бывшего санатория «Озерный». Корреспондент агентства обратился за уточнением деталей инвестиционного проекта в пресс-службу мэрии Ноябрьска. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском открылась турбаза на Голубом озере. Акватория озера зарыблена радужной форелью.