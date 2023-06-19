Бывшего главу курганского района обвиняют в махинациях с премиями

На бывшего главу курганского района возбудили уголовное дело Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-руководитель администрации Катайского района (Курганская область) Юрий Малышев находится под следствием по обвинению в коррупции. Данную информацию URA.RU узнали в Катайском районном суде.

«Материал о наложении ареста на имущество Малышева Ю.Г. рассмотрен в ходе закрытого судебного заседания. <…> За получением информации следует обратиться в Катайский межрайонный следственный отдел СУ СКР <…> в производстве которого находится данное уголовное дело», — сообщили в суде в ответ на запрос. Малышева обвиняют по статьям УК РФ: ст. 285 ч.2; ст. 286 ч.2; ст. 290 ч.4 (превышение и злоупотребление должностными полномочиями госслужащим, получение взятки главой органа местного самоуправления). Его защитники подали кассацию на решение об аресте имущества.

Источники, приближенные к органам следствия, URA.RU рассказали, что уголовное дело на бывшего главу Катайского района, завели из-за махинаций с премиями. Дело находится в завершающей стадии, уточнили источники. В СУ СКР по Курганской области информацию по уголовному делу комментировать не стали.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура обжалует приговор Малышеву за некачественное жилье, выданное сиротам. Бывшему главе переквалифицировали уголовное дело о превышении полномочий на халатность, оштрафовали на 70 тысяч и освободили от ответственности за давностью срока.