Курганская прокуратура опротестует приговор бывшему главе района, с которого сняли судимость

Прокуратура Курганской области подала кассационную жалобу на вынесенный приговор экс-главе Катайского района Юрию Малышеву. Ведомство оспорит приговор суда, который признал бывшего чиновника виновным в халатности, а затем снял судимость из-за срока давности. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».
«Уголовные дела — кассация. Заявитель — прокуратура Курганской области. Лица: Малышев Юрий Геннадьевич. УК РФ: ст. 293 ч.1 (халатность)», — сообщается в судебной картотеке. Прокуратура обжалует обвинительный приговор Малышеву, вынесенный судом в ноябре 2022 года. Мужчину судили за предоставленное некачественное жилье катайским сиротам.
Редакция URA.RU обратилась за разъяснениями в областную прокуратуру. Там пояснили, что считают ошибочным решение суда, который расценил действия Малышева как халатность вместо превышения должностных полномочий. Мужчина был наказан штрафом в размере 70 тысяч, после чего суд снял с него судимость из-за сроков давности по делу.
Ранее URA.RU сообщало, что глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил курганскому управлению возбудить уголовное дело. Информация появилась после жалоб сирот на качество предоставленного им жилья.
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