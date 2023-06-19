В Тюмени сотни подростков шантажировали родителей самоубийствами

19 июня 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Из-за ссор с родителями дети делают вид, что хотят покончить с собой Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени большая часть случаев, когда подростки демонстрируют намерение покончить с собой, происходит из-за желания детей шантажировать своих родителей из-за семейных ссор. Об этом URA.RU сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города. Ранее стало известно, что за 2022 год в Тюмени было зарегистрировано 299 фактов суицидального поведения несовершеннолетних. «Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тюмени была подготовлена информация о 299 фактах суицидального поведения несовершеннолетних в 2022 году. Значительную часть из них составили факты демонстративно-шантажного поведения детей, вызванного семейными ссорами», — рассказали в департаменте. В ведомстве также отметили, что данные случаи нельзя назвать именно попытками суицида. Тем не менее таковые в Тюмени также происходили. В частности, как ранее писало агентство, за прошлый год с собой покончили девять детей. В Тюмени дети и их родители могут получить психологическую помощь и поддержку — анонимно и бесплатно. Ее оказывают специалисты регионального социально-реабилитационного центра «Семья». Пообщаться с психологами можно по телефону доверия 8-800-2000-122.

В Тюмени большая часть случаев, когда подростки демонстрируют намерение покончить с собой, происходит из-за желания детей шантажировать своих родителей из-за семейных ссор. Об этом URA.RU сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города. Ранее стало известно, что за 2022 год в Тюмени было зарегистрировано 299 фактов суицидального поведения несовершеннолетних. «Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тюмени была подготовлена информация о 299 фактах суицидального поведения несовершеннолетних в 2022 году. Значительную часть из них составили факты демонстративно-шантажного поведения детей, вызванного семейными ссорами», — рассказали в департаменте. В ведомстве также отметили, что данные случаи нельзя назвать именно попытками суицида. Тем не менее таковые в Тюмени также происходили. В частности, как ранее писало агентство, за прошлый год с собой покончили девять детей. В Тюмени дети и их родители могут получить психологическую помощь и поддержку — анонимно и бесплатно. Ее оказывают специалисты регионального социально-реабилитационного центра «Семья». Пообщаться с психологами можно по телефону доверия 8-800-2000-122.