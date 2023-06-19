Московская порноактриса рассказала о жизни с главой ОПГ из Кургана. Видео

Порноактриса Надя Сказка: Колегов просил родить ребенка, а я подумала, что это любовь

19 июня 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Андрей Колегов руководил ОПГ в нулевых (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Танцовщица и порноактриса из нулевых Надя Сказка, известная романом с солистом группы «Мумий Тролль» Ильей Лагутенко, поделилась историей своего брака с главой курганского ОПГ Андреем Колеговым. О знакомстве и жизни с главой ОПГ женщина сообщила в интервью Ксении Собчак. «Мы познакомились в лифте гостиницы „Жемчужина“ в Сочи. Я в него влюбилась. После этого мы не общались год. Потом он оказался в Москве. Видимо, ему родители накапали и сказали, что они хотят внуков», — делится в интервью Сказка. Со слов танцовщицы, Колегов предложил ей родить ребенка. Сам криминальный авторитет из Кургана, на тот момент, был совладельцем клубов «Арлекино» и «Люксор». Со слов Сказки, долгое время она не знала о бандитской деятельности Колегова. «Был такой момент. Слава Бобон (Владислав Ваннер-Выгорбин), Гарик Махачкала (Гавриил Юшваев) и он что-то не поделили. После этого у них началась война. Андрей сказал, что он не может жить дома и ему надо скрываться», — пояснила танцовщица. Сказка отмечает, что ушла от Колегова (они не состояли в официальном браке) после новости об измене. На тот момент их общему ребенку было около трех месяцев. Жизнь после расставания с криминальным авторитетом из Кургана, со слов Надежды, сложилась удачно. Колегов ежемесячно выплачивал по 10-15 тысяч долларов, что было приличной суммой для нулевых. Сказка рассказала, что те деньги больше тратила на себя, нежели на Настю (имя общей дочери с Колеговым), а чаще всего отдавала ее на попечение своей матери. С ее слов, для нее тогда было важно развлекаться, нежели заниматься воспитанием ребенка. В последствии, она призналась, что именно дочь помогла ей избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Возвращаясь к жизни с курганским авторитетом, Надежда Сказка отмечает, что не верит в версию о самоубийстве Колегова в тюрьме. По ее словам, его могли убить. «Человек хочет жить до последнего. А там было много ссоры и мести», — рассказала женщина. Также Сказка делится, что курганских полицейских внедряли в ОПГ Москвы для ликвидации лидеров различных группировок. С ее слов, им преподносили это как миссию, а «серьезные чины» их защищали. Андрей Колегов один из лидеров ОПГ, которые объявились в Москве в 1990 годах. Сначала курганские преступники выполняли убийства на заказ для других группировок, однако вскоре вместе с Виталием Игнатовым и Олегом Нелюбиным стали убивать глав других банд. Колегова приговорили к 24 годам тюрьмы за создание ОПГ и убийства. Из открытых источников известно, что спустя восемь лет курганский преступник покончил с собой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Танцовщица и порноактриса из нулевых Надя Сказка, известная романом с солистом группы «Мумий Тролль» Ильей Лагутенко, поделилась историей своего брака с главой курганского ОПГ Андреем Колеговым. О знакомстве и жизни с главой ОПГ женщина сообщила в интервью Ксении Собчак. «Мы познакомились в лифте гостиницы „Жемчужина“ в Сочи. Я в него влюбилась. После этого мы не общались год. Потом он оказался в Москве. Видимо, ему родители накапали и сказали, что они хотят внуков», — делится в интервью Сказка. Со слов танцовщицы, Колегов предложил ей родить ребенка. Сам криминальный авторитет из Кургана, на тот момент, был совладельцем клубов «Арлекино» и «Люксор». Со слов Сказки, долгое время она не знала о бандитской деятельности Колегова. «Был такой момент. Слава Бобон (Владислав Ваннер-Выгорбин), Гарик Махачкала (Гавриил Юшваев) и он что-то не поделили. После этого у них началась война. Андрей сказал, что он не может жить дома и ему надо скрываться», — пояснила танцовщица. Сказка отмечает, что ушла от Колегова (они не состояли в официальном браке) после новости об измене. На тот момент их общему ребенку было около трех месяцев. Жизнь после расставания с криминальным авторитетом из Кургана, со слов Надежды, сложилась удачно. Колегов ежемесячно выплачивал по 10-15 тысяч долларов, что было приличной суммой для нулевых. Сказка рассказала, что те деньги больше тратила на себя, нежели на Настю (имя общей дочери с Колеговым), а чаще всего отдавала ее на попечение своей матери. С ее слов, для нее тогда было важно развлекаться, нежели заниматься воспитанием ребенка. В последствии, она призналась, что именно дочь помогла ей избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Возвращаясь к жизни с курганским авторитетом, Надежда Сказка отмечает, что не верит в версию о самоубийстве Колегова в тюрьме. По ее словам, его могли убить. «Человек хочет жить до последнего. А там было много ссоры и мести», — рассказала женщина. Также Сказка делится, что курганских полицейских внедряли в ОПГ Москвы для ликвидации лидеров различных группировок. С ее слов, им преподносили это как миссию, а «серьезные чины» их защищали. Андрей Колегов один из лидеров ОПГ, которые объявились в Москве в 1990 годах. Сначала курганские преступники выполняли убийства на заказ для других группировок, однако вскоре вместе с Виталием Игнатовым и Олегом Нелюбиным стали убивать глав других банд. Колегова приговорили к 24 годам тюрьмы за создание ОПГ и убийства. Из открытых источников известно, что спустя восемь лет курганский преступник покончил с собой.