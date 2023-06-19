Курганские военные делятся вещами и продуктами с властями новых регионов

Курганские военнослужащие из зоны спецоперации делятся гуманитарным грузом с администрациями в новых регионах РФ, чтобы помогать местным жителям. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил боец с позывным «Химик».
«Мы (военные — прим. URA.RU) помогаем администрациям, чем можем. Приезжаем, привозим какие-нибудь вещи. Нам из Кургана отправляют тушенку, каши, крупы. Часть оставляем себе, другую увозим администрациям, чтобы они раздавали людям», — рассказал боец.
Ранее военный сообщал URA.RU о том, что одной из самых опасных профессией на фронте является должность водителя артиллерии. По словам бойца, ВСУ чаще всего обстреливают именно грузовые машины, которые перевозят пушки и боеприпасы с продовольствием.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.