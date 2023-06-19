19 июня 2023

Курганские военные делятся вещами и продуктами с властями новых регионов

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Военные из Кургана делятся продуктами питания с жителями новых регионов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганские военнослужащие из зоны спецоперации делятся гуманитарным грузом с администрациями в новых регионах РФ, чтобы помогать местным жителям. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил боец с позывным «Химик».

«Мы (военные — прим. URA.RU) помогаем администрациям, чем можем. Приезжаем, привозим какие-нибудь вещи. Нам из Кургана отправляют тушенку, каши, крупы. Часть оставляем себе, другую увозим администрациям, чтобы они раздавали людям», — рассказал боец.

Ранее военный сообщал URA.RU о том, что одной из самых опасных профессией на фронте является должность водителя артиллерии. По словам бойца, ВСУ чаще всего обстреливают именно грузовые машины, которые перевозят пушки и боеприпасы с продовольствием.

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Курганские военнослужащие из зоны спецоперации делятся гуманитарным грузом с администрациями в новых регионах РФ, чтобы помогать местным жителям. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил боец с позывным «Химик». «Мы (военные — прим. URA.RU) помогаем администрациям, чем можем. Приезжаем, привозим какие-нибудь вещи. Нам из Кургана отправляют тушенку, каши, крупы. Часть оставляем себе, другую увозим администрациям, чтобы они раздавали людям», — рассказал боец. Ранее военный сообщал URA.RU о том, что одной из самых опасных профессией на фронте является должность водителя артиллерии. По словам бойца, ВСУ чаще всего обстреливают именно грузовые машины, которые перевозят пушки и боеприпасы с продовольствием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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